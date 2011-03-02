Нужен ли поиск текста в файлах, только открытых в MetaEditore?
Суть в чём. Когда проект состоит из множества подключаемых файлов, то часто требуется искать текст во всех модулях (а они зачастую все открыты в редакторе).
Но можно искать либо в одном файле, либо в каталоге. Я предложил опцию
но эту заявку отвергли (возможно в будущем).
Интересно, кому ещё данная возможность актуальна?
Скорее нужна, чем нет. :)
+1
Не голосовал, т.к. нет нужного варианта.
И не только поиск, а еще и поиск с заменой, и еще лучше с выбором:
в текущем файле/ во всех открытых/ или во всех в этой папке...
joo:Это вообще идеальный вариант!
Хочу так:
