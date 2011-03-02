Нужен ли поиск текста в файлах, только открытых в MetaEditore?

  • 22% (4)
  • 72% (13)
  • 6% (1)
Всего проголосовало: 18
 

Суть в чём. Когда проект состоит из множества подключаемых файлов, то часто требуется искать текст во всех модулях (а они зачастую все открыты в редакторе).

Но можно искать либо в одном файле, либо в каталоге. Я предложил опцию


но эту заявку отвергли (возможно в будущем).

Интересно, кому ещё данная возможность актуальна?

 
Скорее нужна, чем нет. :)
 
mrProF:
Скорее нужна, чем нет. :)

+1

Не голосовал, т.к. нет нужного варианта.

 

И не только поиск, а еще и поиск с заменой, и еще лучше с выбором:
в текущем файле/ во всех открытых/ или во всех в этой папке...
 

Хочу так:



 
joo:

Хочу так:



Мило, ага, но немного чтения мыслей не хватает :)
 
joo:

Хочу так:

Это вообще идеальный вариант!
