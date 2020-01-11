Дыры в истории котировок
Поиском нашёл бесплатный скрипт - History Data Analysis - скрипт для MetaTrader 4 здесь в базе кодов, не знаю, ссылку не прилагаю, в общем попробую написать МТ5 версию, проверю есть ли дыры в истории МТ5 :)
А вообще, эти дыры в МТ4 - это проблема брокера или как?
Привет всем
Вопрос у меня возник, по дырам в истории, как их и чем можно отследить, может у кого-нибудь есть автоматическое средство (индикатор или скрипт)?
Также, я читал, что в МТ5 нет дыр в истории, например котировки metaquotes вполне "не дырявые", т.е. я исхожу из истории по барам Н1, вроде бы дыр нет (визуально)
У одного брокера МТ4 есть дыры по 8 бар (Н1) отсутствует в 4 местах, как с ними бороться?
Я не встречал брокеров, у которых в истории за несколько лет не было бы дыр. Хотя я не работал с особо крутыми, у которых дорогой входной билет.
Я просто начинаю с периода, с которого качество истории 99%. У RF это примерно с начала 2016.
Я мирюсь. Если у брокера дыры, не заполнять же их искусственно левыми котировками...
Я не встречал брокеров, у которых в истории за несколько лет не было бы дыр. Хотя я не работал с особо крутыми, у которых дорогой входной билет.
Я просто начинаю с периода, с которого качество истории 99%. У RF это примерно с начала 2016.
Я мирюсь. Если у брокера дыры, не заполнять же их искусственно левыми котировками...
Нашёл также дыры в МТ5 котировках от metaquotes, в общем на выходные попало, т.е. праздники, в общем ясно, надо скрипт переписывать, хотелось бы узнать, что котировки в МТ5 максимально без дыр
На МТ5 нет возможности редактирования истории - формат данных закрыт.
Об этом речь и не шла. Вопрос - что делать с дырами. Скажем, в момент, когда эксперт в тестере натыкается на неё. Или как компенсировать это.
А при желании можно было бы создать кастомный символ, если бы были доступны более полные истории, чем в терминале, но именно этого брокера.
Лично я страдаю от того, что у брокеров с центовыми счетами очень короткая минутная история, не годится для тестера. За исключением RF. И взять негде.
Об этом речь и не шла. Вопрос - что делать с дырами. Скажем, в момент, когда эксперт в тестере натыкается на неё. Или как компенсировать это.
А при желании можно было бы создать кастомный символ, если бы были доступны более полные истории, чем в терминале, но именно этого брокера.
Лично я страдаю от того, что у брокеров с центовыми счетами очень короткая минутная история, не годится для тестера. За исключением RF. И взять негде.
К сожалению, ничего не сделать. Так и выходит, что у каждого из терминалов есть свои плюсы. Как ни крут МТ5, все еще есть моменты, в которых МТ4 обходит его.
Об этом речь и не шла. Вопрос - что делать с дырами. Скажем, в момент, когда эксперт в тестере натыкается на неё. Или как компенсировать это.
А при желании можно было бы создать кастомный символ, если бы были доступны более полные истории, чем в терминале, но именно этого брокера.
Лично я страдаю от того, что у брокеров с центовыми счетами очень короткая минутная история, не годится для тестера. За исключением RF. И взять негде.
эксперт в тестере на дыру не наткнется
эксперт будет работать на той истории, которая существует
то есть
если на рынке в субботу торговли не было, не было истории, то и эксперт пропустит эту самую субботу
мне кажется не надо заморачиваться такими вещами
Вы же не знаете почему дыра в истории?
сначала попробуйте разобраться - почему дыра, т.е. может быть выходной (обычно в праздники может быть такое), раннее закрытие и прочее и прочее...
вот недавний пример:
https://www.mql5.com/ru/forum/133625/page436#comment_14356747
- 2019.12.19
- www.mql5.com
Сконвертировал скрипт для МТ4 под МТ5 (при помощи библиотеки fxsaber) у меня правда старая версия и имя datafile.mqh
Записывает в файл общей папки терминалов
правда бред пишет и почему так не пойму, может кто-нибудь глянет?
для мт4 версии считает нормально, вот как
там же рядом оригинал из базы кодов
Сконвертировал скрипт для МТ4 под МТ5 (при помощи библиотеки fxsaber) у меня правда старая версия и имя datafile.mqh
Записывает в файл общей папки терминалов
правда бред пишет и почему так не пойму, может кто-нибудь глянет?
там же рядом оригинал из базы кодов
В барах, когда нет баров например на Н1, мне б проверить историю из мт5 на "дырявость"
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Привет всем
Вопрос у меня возник, по дырам в истории, как их и чем можно отследить, может у кого-нибудь есть автоматическое средство (индикатор или скрипт)?
Также, я читал, что в МТ5 нет дыр в истории, например котировки metaquotes вполне "не дырявые", т.е. я исхожу из истории по барам Н1, вроде бы дыр нет (визуально)
У одного брокера МТ4 есть дыры по 8 бар (Н1) отсутствует в 4 местах, как с ними бороться?