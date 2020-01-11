Дыры в истории котировок - страница 2

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Aliaksandr Kryvanos:

В барах, когда нет баров например на Н1, мне б проверить историю из мт5 на "дырявость"

 

это МТ4 ? - там да, нужно после скачивания истории нажать "Обновить" на всех тайм-фреймах и будет норм, без дыр
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Renat Akhtyamov:
это МТ4 ? - там да, нужно после скачивания истории нажать "Обновить" на всех тайм-фреймах и будет норм, без дыр

так просто? вряд ли, если был обрыв связи у брокера такие маневры не проходят

 
Aliaksandr Kryvanos:

так просто? вряд ли, если был обрыв связи у брокера такие маневры не проходят

а попробуйте

кстати, терминал при этом в информационном подокне сообщит - сколько баров подкачал

единственное чего бы реально хотелось научиться - как то уметь программно управлять этой функцией терминала, в том числе и закачкой истории с сервера
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Renat Akhtyamov:

а попробуйте

кстати, терминал при этом в информационном подокне сообщит - сколько баров подкачал

единственное чего бы реально хотелось научиться - как то уметь программно управлять этой функцией терминала, в том числе и закачкой истории с сервера

Удалил все файлы .hst и каждый тайм открыл, прокрутил, терминал закрыл, "дырки залатались", только странно появился даже лишний бар

 пятница тут, потом хрясь   воскресение 23:00 бар на Н1 потом понедельник 

где можно так же удалить историю котировок для МТ5? в каких папках оно лежит?

 
Renat Akhtyamov:

эксперт в тестере на дыру не наткнется

эксперт будет работать на той истории, которая существует

то есть

если на рынке в субботу торговли не было, не было истории, то и эксперт пропустит эту самую субботу

мне кажется не надо заморачиваться такими вещами

Вы же не знаете почему дыра в истории?

сначала попробуйте разобраться - почему дыра, т.е. может быть выходной (обычно в праздники может быть такое), раннее закрытие и прочее и прочее...

вот недавний пример:

https://www.mql5.com/ru/forum/133625/page436#comment_14356747

Выходные и праздники - это не дыры. Не об этом речь. Среди дня могут быть дыры до несколько минут (кажется, MT4 при загрузке показывает в логах), и неясно, это отсутствие тиков (среди дня-то) или пропуски в истории.

Но я уже давно MT4 не использовал и не готов предметно это обсуждать. MT5 мне сообщает качество истории 99% и я довольствуюсь этим. Искать пропуски скриптами я не заморачивался. Если и найду, ничего с этим не смогу сделать.

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Нашёл в папке bases котировки MT5, удалил, снова загрузил, в общем как бы вопрос исчерпан, в мт4 дыры пропали, в праздничные дни дыр не избежать, но только у разных брокеров по разному бары отсутствуют, скрипт для МТ5 для анализа истории так и не удалось сконвертировать, чтобы работал правильно, может когда-нибудь...
 
Aliaksandr Kryvanos:

Поиском нашёл бесплатный скрипт - History Data Analysis - скрипт для MetaTrader 4 здесь в базе кодов, не знаю, ссылку не прилагаю, в общем попробую написать МТ5 версию, проверю есть ли дыры в истории МТ5 :)

А вообще, эти дыры в МТ4 - это проблема брокера или как?

Так в МТ4 котировки берутся с Metaquotes, это в МТ5 с твоего ДЦ.

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