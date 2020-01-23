Как обучиться у профессионалов, кто они? Итоги конкурса Лучший частный инвестор 2019 подведены
- Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля
- Торговля на статистике
- [100 пунктов в день] Ищу программера, чтобы он бесплатно реализовал робота
В общем небольшая прелюдия - люди (роботы) выступили:
Капиталисты - при стартовых 67 млн. наторговали в плюс 42 млн. за квартал.
Что это? Фейк, замануха, лудоманство?
Или лучше публично этим не интересоваться - можно огрести проблем...
Роман, 7 участников из скольки?
За какой период торговли?
Поясни пожалуйста
Господа? Коллеги? Где Вы? АУ-У...
100% согласен. Я сам да и мои трейдеры не участвуют в никаких конкурсах. И я считаю себя и их профессионалами. И опережу скептиков которые будут просить мониторинг счета и так далее- у меня финансовая организация,счета на обзор или на мониторинг не выставляются. Для нас это детский сад. уверен что на любом мониторинге счетов вы не найдете ни однго счета ни хедж фонда,ни пропкомпании)) Так что ,профессионалы не участвуют в таких мероприятиях как разного рода турниры и лчи)))
Также профессиональные трейдеры не пишут такие сообщения на форумах, тем более в которых называют себя "профессионалами" и не занимаются саморекламой.
Роман, 7 участников из скольки?
За какой период торговли?
Поясни пожалуйста
это из 7000 участников - ежегодный конкурс торговли на РОССИИ:
https://investor.moex.com/ru/statistics/2019/
с сентября по декабрь 2019 г.
Почему Вы решили, что профи будут участвовать в конкурсах?...
хорошо, не профи,
но у этих ребят поучиться, которые разгоняют за квартал 63 млн. руб. до 97 млн. руб.
- Это не профессионалы, они не обучают29% (12)
- Это профессионалы, они не обучают7% (3)
- Скачать сделки, рассматривать их на истории, подбирать технику торгов, обучаться самому на ИХ истории10% (4)
- Это фейки, ловкачи, трюкачи московской биржи, заманивают клиентов высокой доходностью, показывают возможности увеличения дЕпа, инф-ия об обучении закрыта12% (5)
- Это переливщики - разгоняют дЕпы, какой выстерлит - на том и занимают призовые места, не обучают12% (5)
- Это лудоманы и роботы, которые не обучают, имеют чисто шАровое везение в своей полосе удач15% (6)
- Иное, свой вариант - просьба пояснить15% (6)
Там разные попадаются. Общался я с одним победителем ЛЧИ... Мне попался из этой категории: "ловкачи, трюкачи московской биржи, заманивают клиентов высокой доходностью, показывают возможности увеличения дЕпа". Наторговал сеткой случайно победил, по тому что по общению я понял его квалификацию. Дальше по накатанной привлекал клиентов, у него компания была, занимался доверительным управлением и частенько упоминал, что был победителем в одном из чемпионатов. По желанию мог и обучить, плати деньги только. Но учиться там было нечему. На бирже ловкачей и трюкачей столько же сколько и на форексе, все одинаково, с одной только разницей, на форексе ты открыл позу и закрыл в убытке, а на фонде, не закрывай, пусть висит, актив же у тебя на руках... Вот и вся разница.
Но есть и те, у кого можно поучиться. В общем не все, кто победил разбираются в трейдинге и не все, кто проиграл - лузеры.
Там разные попадаются. Общался я с одним победителем ЛЧИ... Мне попался из этой категории: "ловкачи, трюкачи московской биржи, заманивают клиентов высокой доходностью, показывают возможности увеличения дЕпа". Наторговал сеткой случайно победил, по тому что по общению я понял его квалификацию. Дальше по накатанной привлекал клиентов, у него компания была, занимался доверительным управлением и частенько упоминал, что был победителем в одном из чемпионатов. По желанию мог и обучить, плати деньги только. Но учиться там было нечему. На бирже ловкачей и трюкачей столько же сколько и на форексе, все одинаково, с одной только разницей, на форексе ты открыл позу и закрыл в убытке, а на фонде, не закрывай, пусть висит, актив же у тебя на руках... Вот и вся разница.
Но есть и те, у кого можно поучиться. В общем не все, кто победил разбираются в трейдинге и не все, кто проиграл - лузеры.
хм... интересно...т.е. он не был "засланным гонцом", чисто был в своей полосе удачи?
хм... интересно...т.е. он не был "засланным гонцом", чисто был в своей полосе удачи?
ну конкретно этот персонаж сам заработал, правда у него было что-то 10 или 20 счетов, я уже не помню точно, но клиентам он только один показывал. Ну классика, как на форексе.
А как другие зарабатывают я не могу сказать. Ходят слухи, что там HFT иногда выстреливают неплохо, но точно не могу сказать, с такими не общался.
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