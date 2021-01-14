Индикаторы: Bheurekso pattern with Alerts
Индикатор перерисовывается, можно исправить?
Спасибо за индикатор! Но когда будет обновление без перерисовки?
К тому же, настройки удаления паттернов с графика перепутаны местами: например, "медвежье поглощение" можно убрать с графика когда отключаем "медвежий повешенный" и т.д.
Thank you so much for the indicator. Would you develop an MT5 version as well.
Пожалуйста, создайте также версию MT5, версию MT5 шаблона Bheurekso.
Наберите здесь свое сообщение. Посмотрите как вызвать нужного пользователя, вставить картинку или код
Please do u have mt5 Bheurekso pattern with Alerts
Картинку также можно просто перетащить в текст или вставить её с помощью Ctrl+V
Please do u have mt5 Bheurekso pattern with Alerts
Картинку также можно просто перетащить в текст или вставить её с помощью Ctrl+V
Пожалуйста отодвиньте стрелки от свечей. Все сливается с графиком.
Очень не удобно. Неужели вы сами не видите?
Жаль что индикатор постоянно перерисовывается. Даже спустя 20-30 новых свеч. Плюс при одинаковых параметрах, валютах и таймфреймах - разные показания выдаются (протестировано в режиме реального времени на одновременно 4х графиках с записью на видео и быстрым воспроизведением). Плюс индюк может полностью перестать выдавать сигналы в течение дня, и весь видимый график опустеет (живёт своей жизнью, в общем). Очевидно индикатор создавался для красивых показаний на истории - там одно загляденье! А жаль.
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Bheurekso pattern with Alerts:
Индикатор свечных паттернов с алертами по каждому паттерну
Автор: Yurij Izyumov