Нужно поменять email в своём профиле
У меня та-же проблема. Пока висит не завершённая смена почты.
У меня та-же проблема. Пока висит не завершённая смена почты.
Надо ждать ответов от модераторов. А у них скорее всего выходные
Пишите в сервидеск...
И какой из нижеперечисленных пунктов выбрать?
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Пишите в сервидеск, нужно пройти идентификацию. Просто так почту не поменяют
Кстати да.
А нужно ли это? Я имею ввиду почта, т.е. пусть нет доступа к почте, есть доступ к телефону. Может и так нормально? 5 лет не менял и не требовалось, может ещё 5 лет не понадобится? Просто для чего нужна почта, может и не стоит менять? Т.е. какой от неё толк?
Кстати да.
А нужно ли это? Я имею ввиду почта, т.е. пусть нет доступа к почте, есть доступ к телефону. Может и так нормально? 5 лет не менял и не требовалось, может ещё 5 лет не понадобится? Просто для чего нужна почта, может и не стоит менять? Т.е. какой от неё толк?
Вдруг телефон поменяете. Останетесь без телефона и без почты
Пишите в сервидеск, нужно пройти идентификацию. Просто так почту не поменяют
Рашид, разве нельзя сделать проще? Ну нет доступа к почте, можно-же отправить какой-либо код на телефон для подтверждения. Или я ошибаюсь?
Идентификация в этом случае не отправка селфи на фоне открытой страницы сайта? Мою морду вряд-ли кто будет сверять с фотографией паспорта,
а сайт открыт под этим ником, и так понятно. Я ведь пишу используя именно его.
Вдруг телефон поменяете. Останетесь без телефона и без почты
Кстати, да, восстановление доступа возможно только по почте, что честно говоря небезопасно. Наверное
Рашид, разве нельзя сделать проще? Ну нет доступа к почте, можно-же отправить какой-либо
код на телефон для подтверждения. Или я ошибаюсь? Идентификация в этом случае не отправка селфи на фоне открытой страницы сайта? Мою
морду вряд-ли кто будет сверять с фотографией паспорта, а сайт открыт под этим ником, и так понятно. Я ведь пишу используя именно его.
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Я хочу изменить email в своём профиле, но там для изменения нужен доступ к двум почтовым ящикам. У меня нет доступа к старому. Почту с qip . ru убрали и перенесли на яндекс. При этом мне пишут с яндекс:
Нашёл старую тему на форуме, где спрашивали тоже самое https://www.mql5.com/ru/forum/17243
Вряд ли в сервисдеске сейчас мне помогут изменить что-то.
Я хотел бы найти решение этого вопроса, возможно кому-то тоже будет полезно