Нужно поменять email в своём профиле

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Я хочу изменить email в своём профиле, но там для изменения нужен доступ к двум почтовым ящикам. У меня нет доступа к старому. Почту с qip . ru убрали и перенесли на яндекс. При этом мне пишут с яндекс:

Нашёл старую тему на форуме, где спрашивали тоже самое https://www.mql5.com/ru/forum/17243

Вряд ли в сервисдеске сейчас мне помогут изменить что-то.

Я хотел бы найти решение этого вопроса, возможно кому-то тоже будет полезно

 

У меня та-же проблема. Пока висит не завершённая смена почты.


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Alexey Viktorov:

У меня та-же проблема. Пока висит не завершённая смена почты.


Надо ждать ответов от модераторов. А у них скорее всего выходные

 
Пишите в сервидеск, нужно пройти идентификацию. Просто так почту не поменяют
 
Rashid Umarov:
Пишите в сервидеск...

И какой из нижеперечисленных пунктов выбрать?

Финансовые операции ограничены 
Проблема с пополнением аккаунта MQL5.com 
Проблема с выводом средств 
Проблема с оплатой продукта, сигнала или хостинга 
Регистрация в качестве компании

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Rashid Umarov:
Пишите в сервидеск, нужно пройти идентификацию. Просто так почту не поменяют

Кстати да.

А нужно ли это? Я имею ввиду почта, т.е. пусть нет доступа к почте, есть доступ к телефону. Может и так нормально? 5 лет не менял и не требовалось, может ещё 5 лет не понадобится? Просто для чего нужна почта, может и не стоит менять? Т.е. какой от неё толк?

 
Aliaksandr Kryvanos:

Кстати да.

А нужно ли это? Я имею ввиду почта, т.е. пусть нет доступа к почте, есть доступ к телефону. Может и так нормально? 5 лет не менял и не требовалось, может ещё 5 лет не понадобится? Просто для чего нужна почта, может и не стоит менять? Т.е. какой от неё толк?

Вдруг телефон поменяете. Останетесь без телефона и без почты

 
Rashid Umarov:
Пишите в сервидеск, нужно пройти идентификацию. Просто так почту не поменяют

Рашид, разве нельзя сделать проще? Ну нет доступа к почте, можно-же отправить какой-либо код на телефон для подтверждения. Или я ошибаюсь? Идентификация в этом случае не отправка селфи на фоне открытой страницы сайта? Мою морду вряд-ли кто будет сверять с фотографией паспорта, а сайт открыт под этим ником, и так понятно. Я ведь пишу используя именно его.

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Evgeniy Zhdan:

Вдруг телефон поменяете. Останетесь без телефона и без почты

Кстати, да, восстановление доступа возможно только по почте, что честно говоря небезопасно. Наверное 

Рашид, разве нельзя сделать проще? Ну нет доступа к почте, можно-же отправить какой-либо код на телефон для подтверждения. Или я ошибаюсь? Идентификация в этом случае не отправка селфи на фоне открытой страницы сайта? Мою морду вряд-ли кто будет сверять с фотографией паспорта, а сайт открыт под этим ником, и так понятно. Я ведь пишу используя именно его.

это всё же верное решение. Получить одновременный доступ к почте и телефону трудно. Поэтому проще было бы подтверждать действия на телефон и на почту и иметь доступ к почте и телефону
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