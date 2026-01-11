Аккаунт
Здравствуйте, потерял доступ к своему устройству, телефону,в кратце телефон потерян, естественно утерян доступ к почте и номеру телефона, помогите восстановить мне на новую почту и новый номер домой существующий аккаунт,у меня есть старая почта на которую создавал аккаунт только без доступа к ней,и номер телефона так же но коды на них получить не могу.
rufaz22:А если у меня тоже есть твоя почта без доступа и номер телефона, который я якобы потерял… Может и мне можно восстановить доступ к твоему аккаунту¿¿¿
Телефон потерян. Печально. Привязка аккаунтов идёт не к аппарату, а к номеру телефона. Если обратиться к своему мобильному оператору, то можно восстановить свою утерянную симкарту. Соответственно, Ваш номер телефона снова окажется у Вас в руках.
Паспорт не забудьте при обращении к оператору :)
rufaz22:Паспорт в руки и топать к точке продаж мобильного оператора. Там делаете новую симку и номер снова ваш.
