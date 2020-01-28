Как ускорить оптимизация советника в мт5
OHLC это что такое?. У меня ещё очень мало опыта в этом
границы свечи. Open High Low CLose. Если тестировать на тиках, то на одной свечи может быть сколько угодно тиков (ну в разумном пределе конечно) а если на OHLC одной минутке то тестер будет за каждую минутку генерировать 4 тика как раз по упомянутым границам.
OHLC это что такое?. У меня ещё очень мало опыта в этом
"Моделирование: OHLC на M1"
Основной вариант при многочисленных оптимизациях. Лишь при окончательной полировке советника есть смысл использовать "Каждый тик на основе реальных тиков". И то не с генетикой, а оптимизацией отдельных параметров (максимум попарно для взаимозависимых параметров), на десятки или сотни переборов. На тиках в основном есть смысл уточнять значения SL, TP и подобных значений.
Но это, конечно, зависит от конкретного советника, и меня многие могут поправить.
Как ускорить оптимизация советника в мт5
Начинаю делать оптимизацию Генетическая( быстрая) и мне показывает что тест будет идти пару дней комп не слабый наверное как ускорить ?
Облако спасет Гиганта Мысли и Отца Русской Демократии.
Оптимизирует любого советника очень быстро за копейки. Чуть-чуть закинь на счет (пару сотен баксов - с головой для одного раза хватит), и увидишь
разницу - оптимизация существенно ускорится.
"Моделирование: OHLC на M1"
Основной вариант при многочисленных оптимизациях. Лишь при окончательной полировке советника есть смысл использовать "Каждый тик на основе реальных тиков". И то не с генетикой, а оптимизацией отдельных параметров (максимум попарно для взаимозависимых параметров), на десятки или сотни переборов. На тиках в основном есть смысл уточнять значения SL, TP и подобных значений.
Но это, конечно, зависит от конкретного советника, и меня многие могут поправить.
понял спасибо
Облако спасет Гиганта Мысли и Отца Русской Демократии.
Оптимизирует любого советника очень быстро за копейки. Чуть-чуть закинь на счет (пару сотен баксов - с головой для одного раза хватит), и увидишь
разницу - оптимизация существенно ускорится.
понял буду пробовать спасибо
"Моделирование: OHLC на M1"
Основной вариант при многочисленных оптимизациях. Лишь при окончательной полировке советника есть смысл использовать "Каждый тик на основе реальных тиков". И то не с генетикой, а оптимизацией отдельных параметров (максимум попарно для взаимозависимых параметров), на десятки или сотни переборов. На тиках в основном есть смысл уточнять значения SL, TP и подобных значений.
Но это, конечно, зависит от конкретного советника, и меня многие могут поправить.
делаю как вы писали но оптимизация не идет (((
делаю как вы писали но оптимизация не идет (((
Сейчас у вас ошибка вылезла из-за того что вы случайно выбрали в списке критерия оптимизации - Custom. Поменяйте обратно на Balance
делаю как вы писали но оптимизация не идет (((
Оптимизация по кастомному критерию требует разработки критерия с расчётом в функции OnTester. Если Вы не готовы в такому, рекомендую всё же не по макс. балансу, а "Баланс + макс. фактор восстановления".
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Как ускорить оптимизация советника в мт5
Начинаю делать оптимизацию Генетическая( быстрая) и мне показывает что тест будет идти пару дней комп не слабый наверное как ускорить ?