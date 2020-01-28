Как ускорить оптимизация советника в мт5

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Как ускорить оптимизация советника в мт5 

Начинаю делать оптимизацию Генетическая( быстрая) и мне показывает что тест будет идти пару дней комп не слабый наверное как ускорить ? 


 
seapirat:

Как ускорить оптимизация советника в мт5 

Начинаю делать оптимизацию Генетическая( быстрая) и мне показывает что тест будет идти пару дней комп не слабый наверное как ускорить ? 

Способ один - оптимизировать сначала код советника, чтобы проход занимал секунды, а не минуты.

OHLC за 2.5 года.

 
OHLC это что такое?. У меня ещё очень мало опыта в этом 
 
seapirat:
OHLC это что такое?. У меня ещё очень мало опыта в этом 

границы свечи. Open High Low CLose. Если тестировать на тиках, то на одной свечи может быть сколько угодно тиков (ну в разумном пределе конечно) а если на OHLC одной минутке то тестер будет за каждую минутку генерировать 4 тика как раз по упомянутым границам.

 
seapirat:
OHLC это что такое?. У меня ещё очень мало опыта в этом 

"Моделирование: OHLC на M1"

Основной вариант при многочисленных оптимизациях. Лишь при окончательной полировке советника есть смысл использовать "Каждый тик на основе реальных тиков". И то не с генетикой, а оптимизацией отдельных параметров (максимум попарно для взаимозависимых параметров), на десятки или сотни переборов. На тиках в основном есть смысл уточнять значения SL, TP и подобных значений.

Но это, конечно, зависит от конкретного советника, и меня многие могут поправить.

 
seapirat:

Как ускорить оптимизация советника в мт5 

Начинаю делать оптимизацию Генетическая( быстрая) и мне показывает что тест будет идти пару дней комп не слабый наверное как ускорить ? 


Облако спасет Гиганта Мысли и Отца Русской Демократии.

Оптимизирует любого советника очень быстро за копейки. Чуть-чуть закинь на счет (пару сотен баксов - с головой для одного раза хватит), и увидишь разницу - оптимизация существенно ускорится.

 
Edgar Akhmadeev:

"Моделирование: OHLC на M1"

Основной вариант при многочисленных оптимизациях. Лишь при окончательной полировке советника есть смысл использовать "Каждый тик на основе реальных тиков". И то не с генетикой, а оптимизацией отдельных параметров (максимум попарно для взаимозависимых параметров), на десятки или сотни переборов. На тиках в основном есть смысл уточнять значения SL, TP и подобных значений.

Но это, конечно, зависит от конкретного советника, и меня многие могут поправить.

понял спасибо 

 
Georgiy Merts:

Облако спасет Гиганта Мысли и Отца Русской Демократии.

Оптимизирует любого советника очень быстро за копейки. Чуть-чуть закинь на счет (пару сотен баксов - с головой для одного раза хватит), и увидишь разницу - оптимизация существенно ускорится.

понял буду пробовать спасибо 

 
Edgar Akhmadeev:

"Моделирование: OHLC на M1"

Основной вариант при многочисленных оптимизациях. Лишь при окончательной полировке советника есть смысл использовать "Каждый тик на основе реальных тиков". И то не с генетикой, а оптимизацией отдельных параметров (максимум попарно для взаимозависимых параметров), на десятки или сотни переборов. На тиках в основном есть смысл уточнять значения SL, TP и подобных значений.

Но это, конечно, зависит от конкретного советника, и меня многие могут поправить.

делаю как вы писали но оптимизация не идет (((

 
seapirat:

делаю как вы писали но оптимизация не идет (((

Сейчас у вас ошибка вылезла из-за того что вы случайно выбрали в списке критерия оптимизации - Custom. Поменяйте обратно на Balance

 
seapirat:

делаю как вы писали но оптимизация не идет (((

Оптимизация по кастомному критерию требует разработки критерия с расчётом в функции OnTester. Если Вы не готовы в такому, рекомендую всё же не по макс. балансу, а "Баланс + макс. фактор восстановления".


Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий
Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий
  • www.mql5.com
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