Я что-то не понимаю?

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Как такое может быть?

 
Билд 2280
 

Кто такие: m_data, calc_data и bar_cnt?

(как объявляется, как инициализируется, какой тип данных)

 
а разве может переменная быть одновременно 5651 и 0 ?
 
Vladimir Karputov:

Кто такие: m_data, calc_data и bar_cnt?

(как объявляется, как инициализируется, какой тип данных)

struct CALC_DATA
{
  datetime a_time[];
  double a_values[];
  int bar_cnt;
};
//---
struct MARKET_DATA
{
  ulong mdl_cnt;
  ulong start_time;
  ulong cur_time;
  ulong m_s_st;
  ulong m_s_end;
  ulong d_s_st;
  ulong d_s_end;
  ulong e_s_st;
  ulong e_s_end;
  CALC_DATA calc_data;
};
int OnInit()
  {
//--- Check Time frame
  if(Period() != PERIOD_M1)
  {
    Alert("ОШИБКА! Эксперт должен быть на графике M1.");
    return(INIT_FAILED);
  } 
//--- Reset market data
  m_data.calc_data.bar_cnt = 0;
}
 
Taras Slobodyanik:
а разве может переменная быть одновременно 5651 и 0 ?

А Вы что, никогда не проверяли переменную на 2 значения?

Да и при m_data.calc_data.bar_cnt = 1 я вообще не должен попадать в брекпоинт...

 
prostotrader:

А Вы что, никогда не проверяли переменную на 2 значения?

Да и при m_data.calc_data.bar_cnt = 1 я вообще не должен попадать в брекпоинт...

Ваш кусок кода вешает мой комп.

Дайте код, который можно компилировать и в котором есть строки из РИСУНКА в первом сообщении.

 
Vladimir Karputov:

Ваш кусок кода вешает мой комп.

Дайте код, который можно компилировать и в котором есть строки из РИСУНКА в первом сообщении.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       R_test.mq5 |
//|                                     Copyright 2019, prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//
struct CALC_DATA
{
  datetime a_time[];
  double a_values[];
  int bar_cnt;
};
struct MARKET_DATA
{
  CALC_DATA calc_data;
};
MARKET_DATA m_data;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
    m_data.calc_data.bar_cnt = 0;
    m_data.calc_data.bar_cnt++;
    if(m_data.calc_data.bar_cnt == 5651)
    {
      if(m_data.calc_data.bar_cnt == 0)
      {
        return(INIT_FAILED);
      }
    }
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
prostotrader:

На оборудовании 

MetaTrader 5 x64 build 2286 started (MetaQuotes Software Corp.)
Windows 10 (build 18363) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, Memory: 3918 / 8077 Mb, Disk: 84 / 415 Gb, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

не воспроизводится


 
В Visual Studio, когда ставишь брейк, а потом изменяешь / удаляешь код в этом месте, брейк автоматом перемещается на ближайший оператор в коде. 
Возможно в редакторе MQL брейк всегда двигается вниз, поэтому выглядит так, но работать должен правильно. 
Добавь Print("Demo") внутри того блока, который должен сработать, чтобы проверить наверняка. 
 
...:
В Visual Studio, когда ставишь брейк, а потом изменяешь / удаляешь код в этом месте, брейк автоматом перемещается на ближайший оператор в коде. 
Возможно в редакторе MQL брейк всегда двигается вниз, поэтому выглядит так, но работать должен правильно. 
Добавь Print("Demo") внутри того блока, который должен сработать, чтобы проверить наверняка. 

++. Ты изменял код после того как поставил брейк и откомпилировал и брейк съехал

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