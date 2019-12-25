Я что-то не понимаю?
Кто такие: m_data, calc_data и bar_cnt?
(как объявляется, как инициализируется, какой тип данных)
Кто такие: m_data, calc_data и bar_cnt?
(как объявляется, как инициализируется, какой тип данных)
struct CALC_DATA { datetime a_time[]; double a_values[]; int bar_cnt; }; //--- struct MARKET_DATA { ulong mdl_cnt; ulong start_time; ulong cur_time; ulong m_s_st; ulong m_s_end; ulong d_s_st; ulong d_s_end; ulong e_s_st; ulong e_s_end; CALC_DATA calc_data; }; int OnInit() { //--- Check Time frame if(Period() != PERIOD_M1) { Alert("ОШИБКА! Эксперт должен быть на графике M1."); return(INIT_FAILED); } //--- Reset market data m_data.calc_data.bar_cnt = 0; }
а разве может переменная быть одновременно 5651 и 0 ?
А Вы что, никогда не проверяли переменную на 2 значения?
Да и при m_data.calc_data.bar_cnt = 1 я вообще не должен попадать в брекпоинт...
А Вы что, никогда не проверяли переменную на 2 значения?
Да и при m_data.calc_data.bar_cnt = 1 я вообще не должен попадать в брекпоинт...
Ваш кусок кода вешает мой комп.
Дайте код, который можно компилировать и в котором есть строки из РИСУНКА в первом сообщении.
Ваш кусок кода вешает мой комп.
Дайте код, который можно компилировать и в котором есть строки из РИСУНКА в первом сообщении.
//+------------------------------------------------------------------+ //| R_test.mq5 | //| Copyright 2019, prostotrader | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2019, prostotrader" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 // struct CALC_DATA { datetime a_time[]; double a_values[]; int bar_cnt; }; struct MARKET_DATA { CALC_DATA calc_data; }; MARKET_DATA m_data; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { m_data.calc_data.bar_cnt = 0; m_data.calc_data.bar_cnt++; if(m_data.calc_data.bar_cnt == 5651) { if(m_data.calc_data.bar_cnt == 0) { return(INIT_FAILED); } } return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
На оборудовании
MetaTrader 5 x64 build 2286 started (MetaQuotes Software Corp.) Windows 10 (build 18363) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz, Memory: 3918 / 8077 Mb, Disk: 84 / 415 Gb, GMT+2 C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
не воспроизводится
++. Ты изменял код после того как поставил брейк и откомпилировал и брейк съехал
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