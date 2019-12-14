Чем измерять всплески волатильности ? - страница 2
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Нет, я написал алгоритм который отрабатывает движения во время волатильных моментов, хочу что бы в спокойные моменты он не торговал. Либо ещё как то.
взгляните на свою просьбу без розовых очков :-)
Предположим, сходный вопрос я задам:
"я написал алгоритм который в трендах берёт сумасшедшую прибыль. Но без них сливается в 0. Подскажите как определить хотя-бы начало тренда"
смешной-же вопрос получается, не находите ?
вот в вашем случае, ровно то-же самое.
никто тут не подскажет как точно прогнозировать ту или иную характеристику цены. Или он Сорос, который сошёл с ума. Но скорее всего он лжёт вам и себе
можем рассказать методики, то есть шаги которые надо проделать чтобы получилось хоть и не бешенно прибыльное, но хотя-бы толковое
Доброго времени суток уважаемые коллеги трейдеры!
Доброго времени суток уважаемые коллеги трейдеры!
Волантильность как правило увеличивается во время выхода новостей. Поэтому достаточно либо воспользоваться календарем, либо и правильней на мой взгляд - посмотреть на истории когда это возможно. Вот в 15-30 по Штатам новости часто. в 11-00 по Англии. Вот тебе и опережающий индикатор.
НО это не точно !
Волантильность как правило увеличивается во время выхода новостей. Поэтому достаточно либо воспользоваться календарем, либо и правильней на мой взгляд - посмотреть на истории когда это возможно. Вот в 15-30 по Штатам новости часто. в 11-00 по Англии. Вот тебе и опережающий индикатор.
НО это не точно !
це вiлантiлност хлопцi
не отвлекаясь, строго по вопросу топик-стартера.
вы определили для себя что такое волатильность ? а то на форуме её определений не меньше чем для тренда:-)
если имеешь дело с МА то есть опираешься на невесть как выбранные периоды, то волатильный, но не трендовый участок - это когда ATR не падает менее X, а отклонение не растёт более Y в течении времени T.
То есть цена довольно шустро, с хорошим размахом бегает туда-обратно. Это в принципе типа каналов,волатильных флетов, крупных боковиков, несть числа их имён.
Периоды и пределы определять по вкусу :-) от вашей ТС.
определяешь эти места в истории, размечаешь на графике, выискиваешь пред-условия. потому что все индикаторы (ATR,StdDev) показывают только недалёкое прошлое. То есть когда они покажут, то уже поздно, а тебе нужно заранее
когда определил, то проверяешь статистикой чтобы пред-условия попадали хотя в 55% случаев и покрывали хотя-бы 1/3 размеченного. Пишешь простецкого робота, запускаешь оптимизатор. На полные переборы(!!) и заодно насилуешь тестер. Проверяешь что найденные параметры устойчивы и имею вообще смысл.
Разочарованный, откатываешь на пару-тройку шагов назад. И так по кругу.
если вдруг что-то показалость, торгуешь руками выискивая нюансы. Если не слился, то только потом строишь полноценных роботов и тешишь ГА в поисках оптимума параметров (а их к этому моменту много будет), чествуешь личное самолюбие и готовишься дать Рокфельдам пинка :-)
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