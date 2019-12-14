Чем измерять всплески волатильности ?
- Несколько советников в одном.
- Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5
- Могли бы вы посоветовать мне хорошего советника, который работает с низкими депозитами 1$
Доброго времени суток уважаемые коллеги трейдеры!
то есть вы сами не знаете что написали и почему/когда оно работает. Достоверно только что общая сумма = 0 .
И предлагаете подсказать фильтр к этому ?
то есть вы сами не знаете что написали и почему/когда оно работает. Достоверно только что общая сумма = 0 .
И предлагаете подсказать фильтр к этому ?
Нет, я написал алгоритм который отрабатывает движения во время волатильных моментов, хочу что бы в спокойные моменты он не торговал. Либо ещё как то.
Самый простой способ замера - ATR .
Короткий ATR или длинный?
Короткий ATR или длинный?
Средним размером свеч и (или) их теней
Проблема в том что нужно не среднее значение, а именно отслеживания момента всплеска.
Проблема в том что нужно не среднее значение, а именно отслеживания момента всплеска.
Сравнивать единичную и среднюю волатильности. Можно еще и коэффициенты подобрать.
Доброго времени суток уважаемые коллеги трейдеры!
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования