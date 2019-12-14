Чем измерять всплески волатильности ?

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Доброго времени суток уважаемые коллеги трейдеры! 

Написал алгоритм, работающий на волатильности, на хорошей волатильности. В саму волатильность работает отлично, но в обычный рынок - просто сводит на нет все заработанное. 
Как бы вы посоветовали фильтровать волнительные моменты? 

Спасибо заранее всем, кто отклинулся.
 
Самый простой способ замера - ATR .
 
Sergei Melnikov:
Доброго времени суток уважаемые коллеги трейдеры! 

Написал алгоритм, работающий на волатильности, на хорошей волатильности. В саму волатильность работает отлично, но в обычный рынок - просто сводит на нет все заработанное. 
Как бы вы посоветовали фильтровать волнительные моменты? 

Спасибо заранее всем, кто отклинулся.

то есть вы сами не знаете что написали и почему/когда оно работает. Достоверно только что общая сумма = 0 .

И предлагаете подсказать фильтр к этому ?

 
Maxim Kuznetsov:

то есть вы сами не знаете что написали и почему/когда оно работает. Достоверно только что общая сумма = 0 .

И предлагаете подсказать фильтр к этому ?

Нет, я написал алгоритм который отрабатывает движения во время волатильных моментов, хочу что бы в спокойные моменты он не торговал. Либо ещё как то.

 
Sergii Krutyi:
Самый простой способ замера - ATR .

Короткий ATR или длинный?

 
Sergei Melnikov:

Короткий ATR или длинный?

Средним размером свеч и (или) их теней
 
Yevhenii Levchenko:
Средним размером свеч и (или) их теней

Проблема в том что нужно не среднее значение, а именно отслеживания момента всплеска.

 
Sergei Melnikov:

Проблема в том что нужно не среднее значение, а именно отслеживания момента всплеска.

Сравнивать единичную и среднюю волатильности. Можно еще и коэффициенты подобрать.


 
Приветствую ✊✊✊
Вплеск можно обнаружить расширением спреда, резкими задержками тиков, всяким торможением серверов.


 
Или можно индикатором Volume[]
Смотришь две  последние свечи на Н1 к примеру. 0-й и 1-й
Размер тела свечи 0 меньше 1. А объемы под этими свечами наоборот- объем 0-й свечи больше чем объем у 1-й.
Это говорит рынок - зашевелился после некоторой флетовой спячки.
 
Sergei Melnikov:
Доброго времени суток уважаемые коллеги трейдеры! 

Написал алгоритм, работающий на волатильности, на хорошей волатильности. В саму волатильность работает отлично, но в обычный рынок - просто сводит на нет все заработанное. 
Как бы вы посоветовали фильтровать волнительные моменты? 

Спасибо заранее всем, кто отклинулся.
Сейчас Тебе всякой фигни насоветуют тут... свечи atr, ещё чего нибудь...))
Тупо глянь на тиковые данные и на время и все будет Тебе ясно, это будет лучше чем любой индюкатор который тебе посоветуют.

PS: н-р xxxusd 10:00 - 15:00 - высокая волатильность всегда;)
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