МТ4 уже сутки не связи и ничего не работает ! Кто может подсказать что делать ?
кто может подсказать что делать и как решить проблему?
подождать понедельника
В смысле, МТ4 к брокерам не коннектится?
У меня все коннектится - на Windows 7, на Windows 8.1 и на Windows 10.
Если у вас к одному брокеру не коннектится - смените брокера на любого другого чтобы проверить коннект (это несколько секунд для открытия демо счета прямо из Метатрейдера). Еще - обновите МТ4 до последнего билда (если еще не обновились).
Но в выходные может к какому-то брокеру и не коннектится, так как некоторые брокеры используют выходные для профилактики (то есть, ждите понедельник).
У меня несколько дней назад мышка глючила (закрываю одну вкладку одним кликом, а мышка делает несколько кликов вместо одного и закрывает
много вкладок, и так далее). Я перезагружал компьютер - не помогло. Пришлось купить другую мышку.
Но все равно все коннектилось.
МТ4 уже сутки не связи и ничего не работает ! Кто может подсказать что делать ?Поддержка молчит. Теряется смысл покупки инструментов для трейдинга. кто может подсказать что делать и как решить проблему?
в выходные рынок закрыт
отдыхайте
;)
МТ4 уже сутки не связи и ничего не работает ! Кто может подсказать что делать ? Поддержка молчит. Теряется смысл покупки инструментов для трейдинга. кто может подсказать что делать и как решить проблему?
Можно посмотреть в терминале, в символах, если у вашего брокера есть символ,например, BTCUSD
или другие криптовалюты, то "показать" его и открыть его график. У моего крипта и по выходным работает.
А остальные, конечно - понедельник.
Раз нет других вариантов то конечно буду ждать , но была надежда что поддержка работает.
К другому серверу подключиться можно если данный не работает
Связи нет и пересканировать серверы нет возможности.
В журнал-то хоть заглядывали. Там наверняка есть ответы на вопросы.
А какой смысл, на мой взгляд это дело поддержки. Просто в маркет больше не вложу ни одной копейки, ибо нет смысла.
То есть, вы хотите, чтобы поддержка удаленно зашла в ваш компьютер для получения необходимой информации, как то - версия Виндовс, билд МТ4,
версия Internet Explorer, к какому брокеру вы коннектитесь и не можете, ко скольким брокерам вы пытались коннектиться, и так далее?
Вы уже три ветки открывали об этой проблеме за последние пару дней, и все равно никакой технической информации никому не предоставили ...
У поддержки тоже ноль информации?
Поэтому вот общий ответ -
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Renat Fatkhullin, 2019.11.22 09:24
Просто вы не задумываетесь о том, что надо предоставить полные исходные условия для воспроизведения вашего случая и точного ответа на ваш вопрос.
Поэтому никаких ответов и закономерный игнор. Ответы, конечно же, есть и они разумные.
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