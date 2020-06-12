Помогите сделать такой индикатор для мт4
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раз нигде нет, то это уже продукт интеллектуального труда
обращайтесь сюда:
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раз нигде нет, то это уже продукт интеллектуального труда
обращайтесь сюда:
ТС скорее всего не вернётся - не нужен ему индикатор)
ТС скорее всего не вернётся - не нужен ему индикатор)
с чего ты взял, я планирую робота под этот индюк сделать, поверь он даст результатов больше чем ты думаешь
с чего ты взял, я планирую робота под этот индюк сделать, поверь он даст результатов больше чем ты думаешь
Ну а картинку с первого поста зачем удалили, может кто и написал-бы, но нет примера как должно быть
Ну а картинку с первого поста зачем удалили, может кто и написал-бы, но нет примера как должно быть
ща добавлю, мб случайно удалило
ща добавлю, мб случайно удалило
Да, есть изображения.
Если планируете делать робота, то в роботе и получайте значения, это упростит задачу и не нужен индикатор.
Да, есть изображения.
Если планируете делать робота, то в роботе и получайте значения, это упростит задачу и не нужен индикатор.
К сожалению я в этом не разбираюсь :(
А как собрались писать робот? Если заказывать, то программист это осилит легко и ему не нужен индикатор
А как собрались писать робот? Если заказывать, то программист это осилит легко и ему не нужен индикатор
понял ну если и так осилит то это хорошо) но индикатор все равно нужен)
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