Помогите сделать такой индикатор для мт4

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Принцип его прост, индикатор берет максимальный тиковый объем  за определенный период указанный человеком и выставляет 2 уровня по краях свечей. Весь интернет перерыл не могу такой найти. Если не получиться привязать стандартные объемы к свечам то можно взять кастомные только что бы совпадали.
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раз нигде нет, то это уже продукт интеллектуального труда

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Имеется Советник Forex Setka Trader версии 1.7 Нужно внести изменения в стратегию советника ,а именно после выставления последней позиции, через определенное количество пунктов запустить повторение стратегии. Так же увеличить лотность относительно депозита Здравствуйте! Мне необходим индикатор Color_Candles, который окрашивает свечи/бары в...
 
Renat Akhtyamov:

раз нигде нет, то это уже продукт интеллектуального труда

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ТС скорее всего не вернётся - не нужен ему индикатор)

 
Vitaly Muzichenko:

ТС скорее всего не вернётся - не нужен ему индикатор)

с чего ты взял, я планирую робота под этот индюк сделать, поверь он даст результатов больше чем ты думаешь

 
olhoffskyi:

с чего ты взял, я планирую робота под этот индюк сделать, поверь он даст результатов больше чем ты думаешь

Ну а картинку с первого поста зачем удалили, может кто и написал-бы, но нет примера как должно быть

 
Vitaly Muzichenko:

Ну а картинку с первого поста зачем удалили, может кто и написал-бы, но нет примера как должно быть

ща добавлю, мб случайно удалило

 
olhoffskyi:

ща добавлю, мб случайно удалило

Да, есть изображения.

Если планируете делать робота, то в роботе и получайте значения, это упростит задачу и не нужен индикатор.

 
Vitaly Muzichenko:

Да, есть изображения.

Если планируете делать робота, то в роботе и получайте значения, это упростит задачу и не нужен индикатор.

К сожалению я в этом не разбираюсь :(
 
olhoffskyi:
К сожалению я в этом не разбираюсь :(

А как собрались писать робот? Если заказывать, то программист это осилит легко и ему не нужен индикатор 

 
Vitaly Muzichenko:

А как собрались писать робот? Если заказывать, то программист это осилит легко и ему не нужен индикатор 

понял ну если и так осилит то это хорошо) но индикатор все равно нужен)

 

Так?


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