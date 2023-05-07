Индикаторы: Боксовый Горизонтальный Профиль

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Боксовый Горизонтальный Профиль:

Боксовый Горизонтальный Профиль с поддержкой распределения Гауса.

Боксовый Горизонтальный Профиль

Автор: Роман

 
почему то не открылся индикатор
 
7akim7:
почему то не открылся индикатор

Даже и не такое бывает. Помнится, на днях хотел пораньше лечь спать. Перед сном наелся. Лёг в кровать. А заснуть не могу. "Ну что ж, - думаю, - бывает." :)

 
хотелось бы попробывать  индикатор и что делать
 
7akim7:
хотелось бы попробывать  индикатор и что делать

Ставьте и смотрите. Может не стоит себе в этом отказывать? Что Вы делаете и что у Вас не получается. Лучше со скринами.

 
7akim7:
хотелось бы попробывать  индикатор и что делать
 
Daniyr Tursmetov:
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Спасибо. Всё работает. Буду тэстить. Смотрится отлично.
 

У меня на графике стоит Levels indicator, с круглыми уровнями.

Ваш индикатор, Pro Box.mq4 с Levels.mq4 индикатором не работает

Удаляю Levels.mq4 индикатор, ваш индикатор, Pro Box.mq4 работает.

Можно ли сделать чтобы он работал с другими индикаторами.

И ещё когда крутишь график индикатор не стоит на месте прыгает

Спасибо

 
xvitoldas:

У меня на графике стоит Levels indicator, с круглыми уровнями.

Ваш индикатор, Pro Box.mq4 с Levels.mq4 индикатором не работает

Удаляю Levels.mq4 индикатор, ваш индикатор, Pro Box.mq4 работает.

У меня на графике стоит Levels indicator, с круглыми уровнями.

Ваш индикатор, Pro Box.mq4 с Levels.mq4 индикатором не работает

Удаляю Levels.mq4 индикатор, ваш индикатор, Pro Box.mq4 работает.

С удовольствием. За дополнительную плату, готов решить у Вас любой глюк с любым из Ваш любимых индикаторов. Буду очень рад помочь Вам. Пишите в личку.

xvitoldas:

Можно ли сделать чтобы он работал с другими индикаторами.

Да, конечно, платите. И любой из Ваших любимых индикаторов будет прекрасно работать с этим.

xvitoldas:

И ещё когда крутишь график индикатор не стоит на месте прыгает

Не до конца ясно о чём Вы? Если Вы о том, что у Вас слишком медленно перерисовывается? Если у Вас медленно перерисовывается и по этому прыгает картинка, то у Вас слишком медленный компьютер, который просто очень долго перерисовывает. Хоть чем-то Вам помочь в этом случае будет очень трудно. Данный индикатор проводит много вычислений и Ваш слабый процессор не в состоянии удовлетворительно справится с алгоритмом этого индикатора. Вам придётся довольствоваться индикаторами из стандартного набора или теми которые будут выполняться на Вашем слабом процессоре приемлемо. В таком случае, Вам не стоит применять это индикатор.

xvitoldas:

Спасибо

Пожалуйста.

Очень буду рад быть Вам полезным. 

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Oleg Savelev:
Спасибо. Всё работает. Буду тэстить. Смотрится отлично.

Пожалуйста. "тэстите" себе на здоровье. :)

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