Индикаторы: Боксовый Горизонтальный Профиль
почему то не открылся индикатор
Даже и не такое бывает. Помнится, на днях хотел пораньше лечь спать. Перед сном наелся. Лёг в кровать. А заснуть не могу. "Ну что ж, - думаю, - бывает." :)
хотелось бы попробывать индикатор и что делать
Ставьте и смотрите. Может не стоит себе в этом отказывать? Что Вы делаете и что у Вас не получается. Лучше со скринами.
хотелось бы попробывать индикатор и что делать
У меня на графике стоит Levels indicator, с круглыми уровнями.
Ваш индикатор, Pro Box.mq4 с Levels.mq4 индикатором не работает
Удаляю Levels.mq4 индикатор, ваш индикатор, Pro Box.mq4 работает.
Можно ли сделать чтобы он работал с другими индикаторами.
И ещё когда крутишь график индикатор не стоит на месте прыгает
Спасибо
У меня на графике стоит Levels indicator, с круглыми уровнями.
Ваш индикатор, Pro Box.mq4 с Levels.mq4 индикатором не работает
Удаляю Levels.mq4 индикатор, ваш индикатор, Pro Box.mq4 работает.
У меня на графике стоит Levels indicator, с круглыми уровнями.
Ваш индикатор, Pro Box.mq4 с Levels.mq4 индикатором не работает
Удаляю Levels.mq4 индикатор, ваш индикатор, Pro Box.mq4 работает.
С удовольствием. За дополнительную плату, готов решить у Вас любой глюк с любым из Ваш любимых индикаторов. Буду очень рад помочь Вам. Пишите в личку.
Можно ли сделать чтобы он работал с другими индикаторами.
Да, конечно, платите. И любой из Ваших любимых индикаторов будет прекрасно работать с этим.
И ещё когда крутишь график индикатор не стоит на месте прыгает
Не до конца ясно о чём Вы? Если Вы о том, что у Вас слишком медленно перерисовывается? Если у Вас медленно перерисовывается и по этому прыгает картинка, то у Вас слишком медленный компьютер, который просто очень долго перерисовывает. Хоть чем-то Вам помочь в этом случае будет очень трудно. Данный индикатор проводит много вычислений и Ваш слабый процессор не в состоянии удовлетворительно справится с алгоритмом этого индикатора. Вам придётся довольствоваться индикаторами из стандартного набора или теми которые будут выполняться на Вашем слабом процессоре приемлемо. В таком случае, Вам не стоит применять это индикатор.
Спасибо
Пожалуйста.
Очень буду рад быть Вам полезным.
- www.mql5.com
Спасибо. Всё работает. Буду тэстить. Смотрится отлично.
Пожалуйста. "тэстите" себе на здоровье. :)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Боксовый Горизонтальный Профиль:
Боксовый Горизонтальный Профиль с поддержкой распределения Гауса.
Автор: Роман