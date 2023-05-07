Индикаторы: Боксовый Горизонтальный Профиль - страница 2
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Strateg_maker:
Удобная штука!
Спасибо. Очень рад.
Strateg_maker:
Единственный косяк - отсутствие РОС ))
Так и было задумано. Да на глаз где длиннее.
Сэр, как работает этот индикатор? Когда я вступаю в продажу и когда я делаю покупку?
Не стоит использовать этот индикатор, не понимая общей картины. Он лишь дополняет уже сформированное понимание. Не более того. Не стоит играть не понимая происходящего. Помните о рисках. Риски могут превышать первоначальный капитал. Помните об этом и не совершай необдуманных действий. Использовать индикатор не имея стратегии не стоит.
Роман, ваш индикатор отлично сочетается с нашим индикатором коробок, я уже думал заказывать отдельно, но тут нашел вас! Вы только посмотрите какая красота)))
Я так понимаю он будет сочетаться и с индикатором торговых сессий!
Заранее спасибо за ответ.
Здравствуйте Yuriy Gereben
простите за невежество: <- Век живи, век учись. Снова и снова открываю для себя премудрости уровней. Так что толком рассказать сам не могу.
Но что удалось узнать, так это только то, что случайное распределение даёт колокола образную кривую среднеквадратичного отклонения.
Если простым языком, то для любых случайных величин такое отклонение большинства будет элементов будет в диапазоне 68%.
Короче если вы берете какую-то область и находимся в красном ничего не делаем. Если в жёлтом, проявляем бдительность и смотрим что будет дальше.
Вообще для меня объёмы сейчас ничего не дают. Работаю, на них не обращая внимания. Но раньше, когда обращал на них внимание, писал индикаторы. Для успешной работы объёмы и разные профили совсем ни к чему. Но для тех кто очень хочет работать в этом направлении всегда пожалуйста.
Добрый день, Роман!
Вижу у вас много интересных индикаторов. Давно уже перешел на пятерку и поэтому хочу спросить, планируете ли сделать версии для пятой версии МТ? благодарю .
Добрый день, Роман!
Вижу у вас много интересных индикаторов. Давно уже перешел на пятерку и поэтому хочу спросить, планируете ли сделать версии для пятой версии МТ? благодарю .
По потребности.