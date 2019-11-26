Просто консультация - страница 8
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То есть задача решается за 40 баксов?
Две задачи. Одна - за 40 , другая - за 2000.
Минимально месяц, лучше пару, но не обязательно
Но у меня все данные есть конечно. Вопрос был лишь в корректном дописывании текущих данных.
То есть, этих данных достаточно изначально, ну а потом дописывать?
Это Англия:
у меня в блоге есть пример, как из MT перекидывать данные в эксель и обратно в реальном времени.
туда кидаются котировки и тики, оттуда результаты расчётов таблицей.
но это весомый объём кода и не без DLL (через COM) и со своими недостатками. В частности там задействуется буфер обмена, поэтому привычный copy-paste перестаёт работать :-)
То есть, этих данных достаточно изначально, ну а потом дописывать?
Это Англия:
Этих данных даже избыточно. По каждому инструменту достаточно цены закрытия дня, и только последний день показывает актуальные данные на эту минуту (этот час)
То есть один инструмент - один столбец. 30 инструментов - 30 столбцов, 30 строк за 30 дней.
И да, потом просто каждый день дописывать по сроке, предыдущие строки не меняются. Этого вполне достаточно чтобы видеть целостную картину в одном окончательном графике
Две задачи. Одна - за 40 , другая - за 2000.
Я не знаю, какие у вас две задачи, у меня всего одна, и она предельно ясно сформулирована.
Я не знаю, какие у вас две задачи, у меня всего одна, и она предельно ясно сформулирована.
Есть 300 - 500$. Заказывай во фриланс. Нет этих денег, лежи на печи.
Ваши риски:
Изменение формата сайта инвестинг.
При частом запросе можно поймать бан. Лучше часто не делать запросы. Скорее всего запросы в 5-10 минут не вызовут проблем.
Этих данных даже избыточно. По каждому инструменту достаточно цены закрытия дня, и только последний день показывает актуальные данные на эту минуту (этот час)
То есть один инструмент - один столбец. 30 инструментов - 30 столбцов, 30 строк за 30 дней.
И да, потом просто каждый день дописывать по сроке, предыдущие строки не меняются. Этого вполне достаточно чтобы видеть целостную картину в одном окончательном графике
За месяц получилось не 30 строк, а 22, ну раз достаточно, тогда нормально.
Завтра погляжу, как можно сделать оптимально, и можно-ли вообще теми средствами, что Я владею.
Я не знаю, какие у вас две задачи, у меня всего одна, и она предельно ясно сформулирована.
Разъясните, при обновлении страницы сортировка меняется(порядок расположения активов)?
Этих данных даже избыточно. По каждому инструменту достаточно цены закрытия дня, и только последний день показывает актуальные данные на эту минуту (этот час)
То есть один инструмент - один столбец. 30 инструментов - 30 столбцов, 30 строк за 30 дней.
И да, потом просто каждый день дописывать по сроке, предыдущие строки не меняются. Этого вполне достаточно чтобы видеть целостную картину в одном окончательном графике
И кстати да, если что и будет, то каждый тип инструментов в отдельном файле, не в одном в отдельной вкладке. Так подойдёт?