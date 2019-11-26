Просто консультация - страница 8

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passerby13:

То есть задача решается за 40 баксов?

Две задачи. Одна - за 40 , другая - за 2000. 

 
passerby13:

Минимально месяц, лучше пару, но не обязательно

Но у меня все данные есть конечно. Вопрос был лишь в корректном дописывании текущих данных. 

То есть, этих данных достаточно изначально, ну а потом дописывать?

Это Англия:


 

у меня в блоге есть пример, как из MT перекидывать данные в эксель и обратно в реальном времени.

туда кидаются котировки и тики, оттуда результаты расчётов таблицей.

но это весомый объём кода и не без DLL (через COM) и со своими недостатками. В частности там задействуется буфер обмена, поэтому привычный copy-paste перестаёт работать :-)

 
Vitaly Muzichenko:

То есть, этих данных достаточно изначально, ну а потом дописывать?

Это Англия:


Этих данных даже избыточно. По каждому инструменту достаточно цены закрытия дня, и только последний день показывает актуальные данные на эту минуту (этот час)

То есть один инструмент - один столбец. 30 инструментов - 30 столбцов, 30 строк за 30 дней. 

И да, потом просто каждый день дописывать по сроке, предыдущие строки не меняются. Этого вполне достаточно чтобы видеть целостную картину в одном окончательном графике

 
Алексей Тарабанов:

Две задачи. Одна - за 40 , другая - за 2000. 

Я не знаю, какие у вас две задачи, у меня всего одна, и она предельно ясно сформулирована. 

 
passerby13:

Я не знаю, какие у вас две задачи, у меня всего одна, и она предельно ясно сформулирована. 

Есть 300 - 500$. Заказывай во фриланс. Нет этих денег, лежи на печи.

Ваши риски:

Изменение формата сайта инвестинг.

При частом запросе можно поймать бан. Лучше часто не делать запросы. Скорее всего запросы в 5-10 минут не вызовут проблем.

 
passerby13:

Этих данных даже избыточно. По каждому инструменту достаточно цены закрытия дня, и только последний день показывает актуальные данные на эту минуту (этот час)

То есть один инструмент - один столбец. 30 инструментов - 30 столбцов, 30 строк за 30 дней. 

И да, потом просто каждый день дописывать по сроке, предыдущие строки не меняются. Этого вполне достаточно чтобы видеть целостную картину в одном окончательном графике

За месяц получилось не 30 строк, а 22, ну раз достаточно, тогда нормально.

Завтра погляжу, как можно сделать оптимально, и можно-ли вообще теми средствами, что Я владею.

 
passerby13:

Я не знаю, какие у вас две задачи, у меня всего одна, и она предельно ясно сформулирована. 

Разъясните,  при обновлении страницы сортировка меняется(порядок расположения активов)?

 
passerby13:

Этих данных даже избыточно. По каждому инструменту достаточно цены закрытия дня, и только последний день показывает актуальные данные на эту минуту (этот час)

То есть один инструмент - один столбец. 30 инструментов - 30 столбцов, 30 строк за 30 дней. 

И да, потом просто каждый день дописывать по сроке, предыдущие строки не меняются. Этого вполне достаточно чтобы видеть целостную картину в одном окончательном графике

И кстати да, если что и будет, то каждый тип инструментов в отдельном файле, не в одном в отдельной вкладке. Так подойдёт?

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