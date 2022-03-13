VPS в MT5 - страница 2
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Я смотрел эту инструкцию, в ней нет ничего про вкладку VPS. Посмотрите на скрин моей вкладки в данный момент.
Там нет никакой кнопки или ссылки для продолжения, не понятно, что мне надо дальше делать.
Если не понятно - просто не используйте вкладку "VPS". Может у Вас разрешение экрана маленькой или Вы по высоте на развернули вкладку полностью ...
Следуйте инструкции как в видео, если не понятна вкладка "VPS" в терминале. За целую неделю можно было бы и попробовать.
Если не понятно - просто не используйте. Может у Вас разрешение экрана маленькой или Вы по высоте на развернули вкладку полностью ...
Следуйте инструкции как в видео, если не понятна вкладка "VPS" в терминале. За целую неделю можно было бы и попробовать.
Там ведь видно на скрине, что ползунок в самом низу, это самый низ страницы. И что значит не используйте vps? Мне нужно чтобы мои роботы круглосуточно работали.
Я их так мучался с MT4 на MT5 переписывал, с нуля фактически писал, т. к. по коду между этими платформами совместимость нет никакой.
Честно говоря, он он этот MT5 не дружелюбный к обычному пользователю, но Альфа-форекс только его предоставляет.
Хочу заметить, что на вкладке VPS была опция тестового периода, я ее тыкнул там отсчет времени начался, но воспользоваться никак не получилось.
Пока я искал причину в себе, в ОС и много в чем еще, счетчик 24 часа закончился и по факту я ничего не смог протестировать и продолжаю сидеть смотреть на эту непонятную вкладку..
Там ведь видно на скрине, что ползунок в самом низу, это самый низ страницы. И что значит не используйте vps? Мне нужно чтобы мои роботы круглосуточно работали.
Я их так мучался с MT4 на MT5 переписывал, с нуля фактически писал, т. к. по коду между этими платформами совместимость нет никакой.
Честно говоря, он он этот MT5 не дружелюбный к обычному пользователю, но Альфа-форекс только его предоставляет.
Хочу заметить, что на вкладке VPS была опция тестового периода, я ее тыкнул там отсчет времени начался, но воспользоваться никак не получилось.
Пока я искал причину в себе, в ОС и много в чем еще, счетчик 24 часа закончился и по факту я ничего не смог протестировать и продолжаю сидеть смотреть на эту непонятную вкладку..
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
VPS в MT5
Vladimir Karputov, 2019.12.03 16:04
Если не понятно - просто не используйте вкладку "VPS". Может у Вас разрешение экрана маленькой или Вы по высоте на развернули вкладку полностью ...
Следуйте инструкции как в видео, если не понятна вкладка "VPS" в терминале. За целую неделю можно было бы и попробовать.
То есть Вы сами подтвердили, что видео не смотрели. Поэтому просто истратили свой тестовый бесплатный период.
Настоятельно советую просмотреть видео, именно Вам не пользоваться вкладкой "VPS" в терминале, а работать с окном "Навигатор" и из окна "Навигатор" оформлять VPS.
То есть Вы сами подтвердили, что видео не смотрели. Поэтому просто истратили свой тестовый бесплатный период.
Настоятельно советую просмотреть видео, именно Вам не пользоваться вкладкой "VPS" в терминале, а работать с окном "Навигатор" и из окна "Навигатор" оформлять VPS.
А вы сами-то точно MT5 пользуетесь? Просто когда я в меню Навигатор на своем имени выбираю из контекстного меню "Выделить виртуальный сервер" оно мне просто открывает вышеупомянутую вкладку VPS и все на этом.
2019.12.03 19:26:57.918 Terminal MetaTrader 5 Alfa-Forex x64 build 2190 started (ООО ''Альфа-Форекс'')
И обновите терминал - была такая ошибка: во вкладке "VPS" терминала при подключении к некоторым торговым серверам пропадало меню выбора оплаты.
И обновите терминал - была такая ошибка: во вкладке "VPS" терминала при подключении к некоторым торговым серверам пропадало меню выбора оплаты.
Да вроде все свежее: Version: 5.00 build 2190 18 Oct 2019
Да вроде все свежее: Version: 5.00 build 2190 18 Oct 2019
И обновите терминал - была такая ошибка: во вкладке "VPS" терминала при подключении к некоторым торговым серверам пропадало меню выбора оплаты.
Для этого перейти в меню Справка -> Проверить обновление десктопа -> Последняя бета версия.
Вот у меня такая вкладка:
И обновите терминал - была такая ошибка: во вкладке "VPS" терминала при подключении к некоторым торговым серверам пропадало меню выбора оплаты.
Для этого перейти в меню Справка -> Проверить обновление десктопа -> Последняя бета версия.
Вот у меня такая вкладка:
Ну да, до бета-версии обновился вкладка приняла вид как у Вас. Если продолжатся еще какие приключения, отпишусь. Спасибо.
Ну да, до бета-версии обновился вкладка приняла вид как у Вас. Если продолжатся еще какие приключения, отпишусь. Спасибо.
Рекомендую ознакомиться со справкой - как провести миграцию и подготовку терминала: