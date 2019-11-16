Создание линии-индикатора показывающей потенциальный профит
На мой взгляд описание слишком скудное. Я лично совсем не понял задачу.
Да, я подозревал что так будет... Попробую иначе: у нас есть 3 ордера рыночных без стопов и профитов. Я кидаю на график линию OBJ_HLINE и в том месте где она появилась появляется так же OBJ_LABEL с посчитанным потенциальным профитом или лосом НА ЦЕНЕ ЛИНИИ. Примерно так:
дальше я выделяю линию и тащу ее вниз и ВО ВРЕМЯ движения показатели метки меняются, то есть прибыль или убыток меняются... Ну как смог так и объяснил:)
Пробовал так:
void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) { ObjectSetInteger(0,"Profit Box",OBJPROP_XDISTANCE,(int)lparam); ObjectSetInteger(0,"Profit Box",OBJPROP_YDISTANCE,(int)dparam-18); } }
работает, но только по завершении движения...
получается как бы все обработчики событий срабатывают уже после завершения самого события...
Ну как минимум, линия должна быть создана программно. Не будете-же вводить имя линии руками. Никто не застрахован от ошибки ввода. И от такой ошибки не будет работать.
Я-бы сделал её по текущей цене или между аском и бидом. И на каждом тике менял ей цену вместе с изменением цены инструмента. А когда руками линию
сдвинули, тут и рисуем лейбл. Это в обработчике OnChartEvent() а потом в OnCalculate() считается расстояние до линии, множится на цену
тика и лот, каждый тик и меняется текст лейбла. Вот и всё.
Нет, кажется вы не поняли суть задачи... я не знаю как еще объяснить
Думаю понял правильно.
Это скрипт, описание внутри.
Все равно не то! Как посчитать профит я знаю, здесь главное изменять данные ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ЛИНИИ (как в тейк профите стандартном если эго руками перетягивать то в левом конце пунктирной линии видно меняющееся значение профита и количества пипсов)
Так вроде так есть, двигая линию показывает данные "Баланс: **** Профит ***** ( **% от Depo)"
Ну ладно, рад был помочь
Ну, теперь понятно, что замысел нереального. Дело в том, что прочесть цену линии можно только тогда, когда она "свободна". Может попробовать читать координаты мыши в момент перетаскивания?
Я тоже так думал, но какое событие обрабатывать? Нет такого события... Клик есть, клик на объекте есть а передвижение мыши - нет, ну или я плохо искал...
