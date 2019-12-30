почему в мт5 на некоторых парах положительный своп,?
Своп не зависит от терминала: MT5 или MT4. Своп зависит от процентных ставок на валюту. Например, процентная ставка на USD = 1.75%, а на EUR = 0 %.
Поэтому для продажи EURUSD — имеем положительный своп, а для покупки — отрицательный.
посмотрите сами на паре USDMXN в обе стороны положительный своп.именно на мт5
Глюк или провокация от брокера. Так быть не может. Иначе продайте один лот, одновременно купите один лот (можно на другом счете) и получайте проценты без риска.
никто кстати не пробовал с исламскими безсвоповыми счетами такое проворачивать, но думаю безсвоп там чем-то другим компенсируется и это обычная замануха - сидеть в локе и получать прибыль - да быть такого не может - брокеру от вас нужен большой оборот и чем больше тем лучше
На безсвоповом нет свопов, то есть "0". Компенсируют за счёт завышенных спредов по инструментам
а вы знаете откуда берётся своп? и что это такое - положительный своп обычно там где позиции в одну сторону существенно перевешивают - у большинства стоящего на пример на бай своп точно отрицательный - а у меньшинства стоящего на селл своп может быть положительный потому что они хедшируют большинство - оставшуюся разницу маркетмейкер покрываает сам - чем больше разница между суммарным объёмом баев и селлов тем больше своп у большинства и меньше у меньшинства вплоть до положительного свопа
исследовал свопы именно на эту тему
нет, не работает такое утверждение
