почему в мт5 на некоторых парах положительный своп,?

почему в мт5 на некоторых парах положительный своп,?
 

Своп не зависит от терминала: MT5 или MT4. Своп зависит от процентных ставок на валюту. Например, процентная ставка на USD = 1.75%, а на EUR = 0 %.

Поэтому для продажи EURUSD — имеем положительный своп, а для покупки — отрицательный.

MQ ни при чем. Корректный вопрос: почему на некоторых парах положительный своп?
 
kjdfb41k:
почему в мт5 на некоторых парах положительный своп,?
а вы знаете откуда берётся своп? и что это такое - положительный своп обычно там где позиции в одну сторону существенно перевешивают - у большинства стоящего на пример на бай своп точно отрицательный - а у меньшинства стоящего на селл своп может быть положительный потому что они хедшируют большинство - оставшуюся разницу маркетмейкер покрываает сам - чем больше разница между суммарным объёмом баев и селлов тем больше своп у большинства и меньше у меньшинства вплоть до положительного свопа
 
посмотрите сами на паре USDMXN в обе стороны положительный своп.именно на мт5
 
реально ли найти такого брокера у которого будет такая же фигня?
 
кобан41к:
посмотрите сами на паре USDMXN в обе стороны положительный своп.именно на мт5

Глюк или провокация от брокера. Так быть не может. Иначе продайте один лот, одновременно купите один лот (можно на другом счете) и получайте проценты без риска.

 
Ilya Baranov:

Глюк или провокация от брокера. Так быть не может. Иначе продайте один лот, одновременно купите один лот (можно на другом счете) и получайте проценты без риска.

никто кстати не пробовал с исламскими безсвоповыми счетами такое проворачивать, но думаю безсвоп там чем-то другим компенсируется и это обычная замануха - сидеть в локе и получать прибыль - да быть такого не может - брокеру от вас нужен большой оборот и чем больше тем лучше
 
Aleksey Semenov:
никто кстати не пробовал с исламскими безсвоповыми счетами такое проворачивать, но думаю безсвоп там чем-то другим компенсируется и это обычная замануха - сидеть в локе и получать прибыль - да быть такого не может - брокеру от вас нужен большой оборот и чем больше тем лучше

На безсвоповом нет свопов, то есть "0". Компенсируют за счёт завышенных спредов по инструментам

 
Aleksey Semenov:
а вы знаете откуда берётся своп? и что это такое - положительный своп обычно там где позиции в одну сторону существенно перевешивают - у большинства стоящего на пример на бай своп точно отрицательный - а у меньшинства стоящего на селл своп может быть положительный потому что они хедшируют большинство - оставшуюся разницу маркетмейкер покрываает сам - чем больше разница между суммарным объёмом баев и селлов тем больше своп у большинства и меньше у меньшинства вплоть до положительного свопа

исследовал свопы именно на эту тему

нет, не работает такое утверждение

 
Victor Ziborov:

Своп не зависит от терминала: MT5 или MT4. Своп зависит от процентных ставок на валюту. Например, процентная ставка на USD = 1.75%, а на EUR = 0 %.

Поэтому для продажи EURUSD — имеем положительный своп, а для покупки — отрицательный.

Так или почти так было, но очень давно. Это теоретическое обоснование наличия свопов - платы за беспоставочные (спот) сделки по любым валютным парам независимо от валюты счета. На время нахождения средств в залоге они считаются взятыми в кредит в соответствующей валюте. Сейчас уже все это пропало, своп перестал быть связанным с соотношением ставок по кредитам в разных валютах. Из клиентских соглашений исчезли пункты, мешающие систематически получать прибыль за счет положительных свопов. Вместо этого ДЦ примитивно назначают свопы отрицательными, невзирая на осмысленность таких значений.
