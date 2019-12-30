почему в мт5 на некоторых парах положительный своп,? - страница 2
Так или почти так было, но очень давно. Это теоретическое обоснование наличия свопов - платы за беспоставочные (спот) сделки по любым валютным парам независимо от валюты счета. На время нахождения средств в залоге они считаются взятыми в кредит в соответствующей валюте. Сейчас уже все это пропало, своп перестал быть связанным с соотношением ставок по кредитам в разных валютах. Из клиентских соглашений исчезли пункты, мешающие систематически получать прибыль за счет положительных свопов. Вместо этого ДЦ примитивно назначают свопы отрицательными, невзирая на осмысленность таких значений.
А вот еще один интересный момент
своп сначала положительный, а потом отрицательный. Я так понимаю что все зависит от курса CHF, который вертится вокруг 1.0000 к USD
Точно, полно пар с отрицательными свопами и на бай и на селл. ДЦ тут лепят, что хотят явно
Они лепят явно не что хотят)
Посчитайте убытки от свопов.
И то что в мт5 нет истории свопов им на руку.
По мне так - всё зависит от того куда что полетит)
А разве ФРС ставку не понизил между этими сделками? по моему как раз так и было.
От ставок напрямую своп зависит. Каждый ДЦ волен к нему прибавить-убавить свою дельту, в коммерческих, маркетинговых, чтохочутовторю и пр. целях.
Вот позиция провисела всего 1 сутки. А свопы накапали на 10% от прибыли.
Я уже не раз попадал в ситуации когда приходилось крыть позиции из за охренненных убытков от свопов.
Это игра в одни ворота.
Ну а роботостроителям советую создать кастомный символ без свопов,прогнать на нем средресрочный советник и удивится результатам)