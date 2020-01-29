Бан на 10 лет за участие в работе с декомпилированным кодом - страница 2

Renat Akhtyamov:

Денис, я за тебя!

Все меркнет, когда на кону такое.

я тоже за дениса, слишком уж все тонко и туманно,

мы все не без греха, главное, чтобы грех не был смертным !

 
вроде с 2014 года уже 5 лет прошло с того 600 билда мт4 до которого ещё можно было декомпилировать - поэтому помиловать по истечению срока давности преступления - более того, вновь прибывшие на фриланс рынок могут вообще не знать о таком подвохе, логично предположить что если декомпилировать актуальную версию билда невозможно то и декомпилированного кода быть не может, а если наказание за это всё ещё существует то можно утверждать обратное - что скомпилированный код всё ещё может быть уязвим ко взлому
 

Бан сократили до одного месяца.

Большое спасибо Администрации mql5.com и всем меня поддержавшим.

Впредь буду гораздо бдительней.

Благодарю всех за внимание.

 

Привет!

Трогательно)

 
Denis Nikolaev:

Денис, там код то...., на тьфу не хватает.

У каждого такого в нормальном виде навалом

Реально, не пользуй декомпилы.

Поздравляю!

 
Denis Sartakov:
   

мы все не без греха, главное, чтобы грех не был смертным !

Протестую.

Я безгрешен. Мне некогда было грешить - я не занимался Фрилансом и впариванием Граалей...   :)))

 
Georgiy Merts:

одним словом, бестолковый вы какой-то

 
))

 
Denis Nikolaev:


Доход с mql5.com является бюджетообразующим для нас с супругой и троих детей.


Не клади свои яйца в одну корзину.

 
Alexandr Bryzgalov:

Не клади свои яйца в одну корзину.

а чужие значит клади?)

