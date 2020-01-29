Бан на 10 лет за участие в работе с декомпилированным кодом - страница 2
Денис, я за тебя!
Все меркнет, когда на кону такое.
я тоже за дениса, слишком уж все тонко и туманно,
мы все не без греха, главное, чтобы грех не был смертным !
Бан сократили до одного месяца.
Большое спасибо Администрации mql5.com и всем меня поддержавшим.
Впредь буду гораздо бдительней.
Благодарю всех за внимание.
Привет!
Трогательно)
Денис, там код то...., на тьфу не хватает.
У каждого такого в нормальном виде навалом
Реально, не пользуй декомпилы.
Поздравляю!
мы все не без греха, главное, чтобы грех не был смертным !
Протестую.
Я безгрешен. Мне некогда было грешить - я не занимался Фрилансом и впариванием Граалей... :)))
одним словом, бестолковый вы какой-то
))
Доход с mql5.com является бюджетообразующим для нас с супругой и троих детей.
Не клади свои яйца в одну корзину.
а чужие значит клади?)