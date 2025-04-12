Прошу рассмотреть арбитраж - страница 4

Новый комментарий
 
Mikhail Pityugov:

Здравствуйте

Прошу рассмотреть арбитраж по этой работе:

https://www.mql5.com/ru/job/122196

пока не надо. вроде дело сдвинулось

 
Конечно скрытие исполнителя и невоможность посмотреть рейтинг удручает. Из-за этого выбрал неблагонадежного исполнителя. Жду арбитраж или хоть какой-то возврат средств. Можно ускорить ?  https://www.mql5.com/ru/job/123386/discussion?id=578077
Фриланс-сервис на MQL5.com: Трал отложенных ордеров на ММВБ
Фриланс-сервис на MQL5.com: Трал отложенных ордеров на ММВБ
  • www.mql5.com
Основная идея ловля шипов на бирже. Это трал отложенных ордеров относительно цены. Нужно чтобы эксперт не грузил систему. Время работы эксперта = 10:01 Время отключения=18:35 Список эмитентов : .;.; . 1.Начинаем работать «Время работы эксперта» 2 Выставляем 2 СЕЛЛ лимит выше цены на расстоянии Отложка 1и Отложка 2 и 2 БАЙ лимит ниже цены. 3...
 

Здравствуйте.

Данный заказ был оформлен 2020.07.07, заказчик появляется, но не отвечает и никак не реагирует на решение возникшей ситуации.

Прошу рассмотреть данный вопрос.

Спасибо!

 
Alexander Voronkov:

Здравствуйте.

Данный заказ был оформлен 2020.07.07, заказчик появляется, но не отвечает и никак не реагирует на решение возникшей ситуации.

Прошу рассмотреть данный вопрос.

Спасибо!

Здравствуйте!

Я конечно извиняюсь, но на это может кто-то обратить внимание?

 

Рассмотрите пожалуйста арбитраж по работе: https://www.mql5.com/ru/job/125801

Заказчик собирался закрыть проект, но не знал что нужно проходить 2 шага, прошел 1 шаг и пропал.

Фриланс-сервис на MQL5.com: Simple script to export daiy and intraday price for FX pairs
Фриланс-сервис на MQL5.com: Simple script to export daiy and intraday price for FX pairs
  • www.mql5.com
"Execution Type" - 2 options, "Daily"/"Backtesting". If daily,  data to export should be only the last day. If Backtesting, data to export should be the one indicated within the "custom dates" parameter. "Custom Date - Start Date" - If execution type is Backtesting, then this parameter will indicate the first day of data to be included. Format...
 

Здравствуйте!

Заказчик все так и не появился. С его последнего присутствия (2020.07.27) прошел уже почти месяц.

 
Закройте, пожалуйста, эту работу - https://www.mql5.com/en/job/126001/discussion?id=590645&comment=17896230
 
Vladimir Mametov:

Рассмотрите пожалуйста арбитраж по работе: https://www.mql5.com/ru/job/125801

Заказчик собирался закрыть проект, но не знал что нужно проходить 2 шага, прошел 1 шаг и пропал.

трудно конечно куда то достучаться и закрыть работу в таком случае, арбитраж наверное вообще уже не работает, закрыть получается если только кто то из админов на форуме заметит(

 

Живого арбитража давно уже нет в живой природе. Да и неживой арбитраж - тоже мираж


Сервисдеск пишет что ничего такого автоматического никому не обещали

 
Vladimir Mametov:

Рассмотрите пожалуйста арбитраж по работе: https://www.mql5.com/ru/job/125801

Заказчик собирался закрыть проект, но не знал что нужно проходить 2 шага, прошел 1 шаг и пропал.

Было бы хорошо, что бы была отдельная тема в которую можно было писать про такие случаи и что бы кто то из администрации ее читал

123456789101112
Новый комментарий