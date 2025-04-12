Прошу рассмотреть арбитраж - страница 4
Здравствуйте
Прошу рассмотреть арбитраж по этой работе:
https://www.mql5.com/ru/job/122196
пока не надо. вроде дело сдвинулось
Здравствуйте.
Данный заказ был оформлен 2020.07.07, заказчик появляется, но не отвечает и никак не реагирует на решение возникшей ситуации.
Прошу рассмотреть данный вопрос.
Спасибо!
Здравствуйте.
Здравствуйте!
Я конечно извиняюсь, но на это может кто-то обратить внимание?
Рассмотрите пожалуйста арбитраж по работе: https://www.mql5.com/ru/job/125801
Заказчик собирался закрыть проект, но не знал что нужно проходить 2 шага, прошел 1 шаг и пропал.
Здравствуйте!
Заказчик все так и не появился. С его последнего присутствия (2020.07.27) прошел уже почти месяц.
трудно конечно куда то достучаться и закрыть работу в таком случае, арбитраж наверное вообще уже не работает, закрыть получается если только кто то из админов на форуме заметит(
Живого арбитража давно уже нет в живой природе. Да и неживой арбитраж - тоже мираж
Сервисдеск пишет что ничего такого автоматического никому не обещали
Было бы хорошо, что бы была отдельная тема в которую можно было писать про такие случаи и что бы кто то из администрации ее читал