Здравствуйте.

Рассмотрите пожалуйста арбитраж https://www.mql5.com/ru/job/198497

Заказчик подтвердил демонстрацию и пропал на 2 недели. Прошу завершить работу.

  • 2023.06.25
  • www.mql5.com
Пожалуйста, рассмотрите арбитраж. Работа уже висит 3-й месяц.
 

По моему, в арбитраже что то сломалось...

Заказчик подал в Арбитраж, и теперь мы перепихиваем друг другу эту форму раз 10 уже.

Разумеется, никто не хочет завершать в пользу оппонента. Как разорвать этот цикл, может что то неправильно делаем?

Или теперь Арбитров нет, и измором нужно брать клиента? )))

 
Увы, без арбитра никак. Ожидание может длиться неделю, а может и месяцы. Периодически напоминайте о себе.
 

Здравствуйте.

Закройте пожалуйста мой арбитраж. Решение по нему вы уже вынесли, мне предписали прикрепить исходник. Я загрузил его сразу же, 15 ноября прошлого года.

 

заказчиткрыл работу на 30$ что бы я проверил задание и потом добавить сколько на до но пропал и не заходит с 30 декабря

https://www.mql5.com/en/job/231794

закройте пожалуйста, в арбитраж подал давно

 

Здравствуйте, уважаемая администрация.

Закройте пожалуйста мой арбитраж. Решение по нему давным-давно вынесено, и предписание по нему мною выполнено.

С уважением, Андрей Каунов.

 

