Прошу рассмотреть арбитраж - страница 12
Здравствуйте.
Рассмотрите пожалуйста арбитраж https://www.mql5.com/ru/job/198497
Заказчик подтвердил демонстрацию и пропал на 2 недели. Прошу завершить работу.
По моему, в арбитраже что то сломалось...
Заказчик подал в Арбитраж, и теперь мы перепихиваем друг другу эту форму раз 10 уже.
Разумеется, никто не хочет завершать в пользу оппонента. Как разорвать этот цикл, может что то неправильно делаем?
Или теперь Арбитров нет, и измором нужно брать клиента? )))
Здравствуйте.
Закройте пожалуйста мой арбитраж. Решение по нему вы уже вынесли, мне предписали прикрепить исходник. Я загрузил его сразу же, 15 ноября прошлого года.
заказчиткрыл работу на 30$ что бы я проверил задание и потом добавить сколько на до но пропал и не заходит с 30 декабря
https://www.mql5.com/en/job/231794
закройте пожалуйста, в арбитраж подал давно
Здравствуйте, уважаемая администрация.
Закройте пожалуйста мой арбитраж. Решение по нему давным-давно вынесено, и предписание по нему мною выполнено.
С уважением, Андрей Каунов.
заказчик открыл работу на 30$ что бы я проверил задание и потом добавить сколько надо но пропал и не заходит с 30 декабря
https://www.mql5.com/en/job/231794
закройте пожалуйста, в арбитраж подал давно