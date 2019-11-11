Как сделать что бы терминал закрывался с предворительным уведомлением
- MetaTrader 4 Build 186
- Так какой все же результат выбирать после форвард-тестирования?
- Перетаскивание окон графиков
Полностью поддерживаю предложение. Это удивительно, что приложение, которое работает с финансами можно закрыть случайно, с потерей контроля над рыночной ситуацией из-за остановки торговых роботов.
да, у меня тоже бывали подобные случайности, особенно страшно, когда тест месяц идет и ты его случайно закрыл
Пока есть только возможность использовать сторонние программы для предотвращения закрытия, тип NoClose или Actual Window Guard.
А я себе руки связал и не могу закрыть. А если развяжутся, придётся отрубить.
Еще есть необходимость делать отмену действия. Бывает случайно удаляешь не тот индикатор с графика или случайно закрываешь не тот график, а там было много индикаторов, или сменил настройки индикатора, чтобы не лезть в свойства, проще приятнее было бы просто нажать отмену. Сделать хотя-бы 10 предыдущих состояний, чтобы помнил. А для работы на сервере, чтобы эта функция отключалась простой галочкой, чтобы не засорять память.
Maxim Romanov:
Еще есть необходимость делать отмену действия. Бывает случайно удаляешь не тот индикатор с графика или случайно закрываешь не тот график, а там было много индикаторов, или сменил настройки индикатора, чтобы не лезть в свойства, проще приятнее было бы просто нажать отмену. Сделать хотя-бы 10 предыдущих состояний, чтобы помнил. А для работы на сервере, чтобы эта функция отключалась простой галочкой, чтобы не засорять память.
Еще есть необходимость делать отмену действия. Бывает случайно удаляешь не тот индикатор с графика или случайно закрываешь не тот график, а там было много индикаторов, или сменил настройки индикатора, чтобы не лезть в свойства, проще приятнее было бы просто нажать отмену. Сделать хотя-бы 10 предыдущих состояний, чтобы помнил. А для работы на сервере, чтобы эта функция отключалась простой галочкой, чтобы не засорять память.
Может лучше справочник почитать и не пудрить мозги разработчикам? Ну, закрыл случайно, так возьмите и откройте в том-же состоянии что и было до закрытия.
Stanislav Korotky:
Пока есть только возможность использовать сторонние программы для предотвращения закрытия, тип NoClose или Actual Window Guard.
Пока есть только возможность использовать сторонние программы для предотвращения закрытия, тип NoClose или Actual Window Guard.
Спасибо за наводку, я и не думал, что такое существует.
Alexey Viktorov:
Может лучше справочник почитать и не пудрить мозги разработчикам? Ну, закрыл случайно, так возьмите и откройте в том-же состоянии что и было до закрытия.
спасибо! совсем забыл про эту функцию
Stanislav Korotky:
Пока есть только возможность использовать сторонние программы для предотвращения закрытия, тип NoClose или Actual Window Guard.
Пока есть только возможность использовать сторонние программы для предотвращения закрытия, тип NoClose или Actual Window Guard.
И что нормально работают для данных целей?
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь