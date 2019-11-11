Как сделать что бы терминал закрывался с предворительным уведомлением

1)Уважаемые разработчики, прошу рассмотреть вариант что бы при нажатии крестика для закрытия терминала вылазило предварительное уведомление. Это очень поможет тем кто оптимизирует советники, т.к. часто бывают случаи что терминал можно случайно выключить а после этого нужно начинать оптимизацию сначала

2) Так же нужно доработать при моменте выключения ПК, если идет процесс оптимизации или тестирования что бы при завершении работы шло уведомление мол, "Идет оптимизация, при завершении работы тест нужно будет начинать сначала, вы точно хотите выключить ПК?" и в таком духе, форумчане подддержите кто сталкивался с такой проблемой и фотел бы изменнений в софте. 

3) Кто нибудь может подсказать, как системно или с помощью программы сделать что бы терминал работал или в фоновом режиме после закрытия (как антивирус к примеру, что его нужно дополнительно закрывать) или что бы нельзя было закрыть терминал при нажатии просто на крестик.  Суть проблемы все таже что описал в 1-м пункте, бывают случайное закрытие термила и так далее. 

 

Полностью поддерживаю предложение. Это удивительно, что приложение, которое работает с финансами можно закрыть случайно, с потерей контроля над рыночной ситуацией из-за остановки торговых роботов.

 
да, у меня тоже бывали подобные случайности, особенно страшно, когда тест месяц идет и ты его случайно закрыл
 
Пока есть только возможность использовать сторонние программы для предотвращения закрытия, тип NoClose или Actual Window Guard.
 
А я себе руки связал и не могу закрыть. А если развяжутся, придётся отрубить.
 
Еще есть необходимость делать отмену действия. Бывает случайно удаляешь не тот индикатор с графика или случайно закрываешь не тот график, а там было много индикаторов, или сменил настройки индикатора, чтобы не лезть в свойства, проще приятнее было бы просто нажать отмену. Сделать хотя-бы 10 предыдущих состояний, чтобы помнил. А для работы на сервере, чтобы эта функция отключалась простой галочкой, чтобы не засорять память.
 
Maxim Romanov:
Может лучше справочник почитать и не пудрить мозги разработчикам? Ну, закрыл случайно, так возьмите и откройте в том-же состоянии что и было до закрытия.


 
Stanislav Korotky:
Спасибо за наводку, я и не думал, что такое существует.

 
Alexey Viktorov:

спасибо! совсем забыл про эту функцию

Stanislav Korotky:
И что нормально работают для данных целей? 

