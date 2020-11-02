Индикаторы: Correlation table (Pearson)

Новый комментарий
 

Correlation table (Pearson):

Строим таблицу корреляций символов отображённых в обзоре рынка. Метод расчёта по Пирсону.

Correlation table (Pearson)

Автор: Igor Zakharov

 
Как ограничить ,например первые 15 символов,  из всего списка валют?
 
Задаю интервал например : EURGBP: USDDKK, но дает весь список. 
 

старая версия индикатора ?


корреляция

 

скриншот не моего индикатора, я не знаю кто автор. возможно, там были интервалы, но в моей реализации - нет. ограничения по количеству колонок тоже не предусматривал, т.к. нет возможности сортировки списка в обзоре рынка (поэтому первые 15 будут случайными; то же касается интервалов).

в моей реализации вы можете сократить список только двумя способами: 1) скрыть лишние в обзоре рынка 2) установить фильтр по какому либо символьному признаку (Symbols to ignore)

 

Добрый день!

Кто-нибудь может переделать данный индикатор в другой форме:   "время (час) по горизонтали и коэффициент корреляции(вертикаль)"?

Спасибо кто откликнется.

 
Tulpar_2011:

Добрый день!

Кто-нибудь может переделать данный индикатор в другой форме:   "время (час) по горизонтали и коэффициент корреляции(вертикаль)"?

Спасибо кто откликнется.

Могу. Через фриланс

Новый комментарий