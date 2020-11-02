Индикаторы: Correlation table (Pearson)
скриншот не моего индикатора, я не знаю кто автор. возможно, там были интервалы, но в моей реализации - нет. ограничения по количеству колонок тоже не предусматривал, т.к. нет возможности сортировки списка в обзоре рынка (поэтому первые 15 будут случайными; то же касается интервалов).
в моей реализации вы можете сократить список только двумя способами: 1) скрыть лишние в обзоре рынка 2) установить фильтр по какому либо символьному признаку (Symbols to ignore)
Добрый день!
Кто-нибудь может переделать данный индикатор в другой форме: "время (час) по горизонтали и коэффициент корреляции(вертикаль)"?
Спасибо кто откликнется.
Могу. Через фриланс
Correlation table (Pearson):
Строим таблицу корреляций символов отображённых в обзоре рынка. Метод расчёта по Пирсону.
Автор: Igor Zakharov