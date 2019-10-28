Не могу разобраться с сигналами.

Всем добрый день.Подключил платные сигналы.К торговому счету они прикрепились, но не работают. Проконсультируйте пжл. Опыта подключения сигналов и роботов нет.Работал с 2009 года только сам.Заранее благодарен.

 
https://www.mql5.com/ru/forum/10603

FAQ по сервису Сигналы
FAQ по сервису Сигналы
Узнать за 15 минут: смотри обучающие видео по торговым сигналам в MetaTrader 4 и MetaTrader 5 Здесь будут собраны и обработаны наиболее частые вопр...
 
Давайте по порядку: один торговый счёт может быть подписан ТОЛЬКО НА ОДИН СИГНАЛ.

Второе: Вы подписались на сигнал и он копируется в терминал для настольной версии Windows или Вы ещё и арендовали встроенный в терминал виртуальный хостинг?

 
Добрый день.сигнал один.Хостинг арендовал.не могу найти табличку с настройками сигналов.может быть я там накосячил.не знаю.

 

Проверьте - залогинены ли вы своим форумным логином и паролем во вкладке Сообщество в Метатрейдере, и нужно еще проверить - вы законнектены торговым счетом в Метатрейдере (торговый счет, на который вы оформили подписку и хостинг).
Затем -

1. В посте есть инструкция с картинками - как подписаться на сигнал.
Посмотрите - может что-то упустили.

2. Если у вас MQL5 хостинг, то вы должны были сделать миграцию (синхронизировать ваш Метатрейдер с подпиской с хостингом).
Как синхронизировано, когда, нужно ли синхронизировать еще раз - см в логах хостинга (логи хостинга тут).

3. Бывает, что какая-то позиция не копируется из-за маппинга. Но если вы говорите, что у вас вообще не работает - то см пункт 1 и 2 выше.

Сначала посмотрите справочное видео


(внимательно смотреть особьенно насиная с 1:00).


То етьс главное проверить - вы точно мигрировлаи на виртуальный хостинг и указали что мигнрировать нужно и сигналы?

 
Миграция сделана.Но мт5 не видит сигнал.Нет его настроек.!!!
 
Проверьте - залогинены ли вы своим форумным логином и паролем во вкладке Сообщество в Метатрейдере, и нужно еще проверить - вы законнектены торговым счетом в Метатрейдере (торговый счет, на который вы оформили подписку и хостинг).
мт5 не видит сигнал.Не дает настройки.под номером счета он прописан.но платформа его не видит!!!

 
С миграцией все ок.а мт сигнал не видит.не дает настроек.
 
Если миграция сделана, то есть логи, где написано - что мигрировало (успешно или нет).

----------------

Проверьте тут https://www.mql5.com/ru/signals/subscriptions - есть ли у вас подписка на сигнал.
Потом залогиньтесь на торговый счет (на тот счет, на который оформлена подписка), проверьте вкладку Сообщество в Метатрейдере (она должна быть заполнена вашим форумным логином и паролем).



После этого сделайте синхронизацию с хостингом.
А по логам хостинга - посмотрите - все ли нормально, и что там мигрировало.

 
Да вроде все норм.единственное что сигнал при подписке сел на демо счет.но я сделал перенос.платформа не дает кнопку с настройками сигнала.и в логах пишет что сигнал не активен.Бьюсь неделю.ничего.
