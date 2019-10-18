Бар-"событие"

Новый комментарий
 
Привет всем. Прошу сильно не ругать если вопрос ранее задавался. Если след. день падающий после хай-баров, рисуется линия его лоу после его закрытия. Условно говоря, надо вычислить этот бар, не зная его номер.
Файлы:
qye.jpg  19 kb
 
bra_t:
Привет всем. Прошу сильно не ругать если вопрос ранее задавался. Если след. день падающий после хай-баров, рисуется линия его лоу после его закрытия. Условно говоря, надо вычислить этот бар, не зная его номер.

Это лучше сделать в виде индикатора со стилем отображения DRAW_ARROW.


Добавлено: необходимо определится - а сколько подряд "хай-баров "нужно в серии.

 
Vladimir Karputov:

Это лучше сделать в виде индикатора со стилем отображения DRAW_ARROW.


Добавлено: необходимо определится - а сколько подряд "хай-баров "нужно в серии.

Начиная с первого хайбара, который вручную задаем. Если след. бар вырос - ничего не происходит, если упал - линия его лоу после закрытия. Насчет индикатора спасибо.

 
bra_t:

Начиная с первого хайбара, который вручную задаем. Если след. бар вырос - ничего не происходит, если упал - линия его лоу после закрытия. Насчет индикатора спасибо.

В таком случае достаточно в индикаторе смотреть на текущий бар и предыдущий. 

Набрасаю пример ...

 
Vladimir Karputov:

В таком случае достаточно в индикаторе смотреть на текущий бар и предыдущий. 

Набрасаю пример ...

Извиняюсь, не в ту ветку написал. Можно тему в МТ4 ветку перенести?

 
bra_t:

Извиняюсь, не в ту ветку написал. Можно тему в МТ4 ветку перенести?

Можно. Но индикатор MQL5 я всё равно набросаю.

 

Предварительная версия:

High Low Bars

Посмотрите пожалуйста, правильно ли я понял Вашу мысль?

Файлы:
High_Low_Bars.mq5  7 kb
 
Vladimir Karputov:

Предварительная версия:


Посмотрите пожалуйста, правильно ли я понял Вашу мысль?

Да, вполне. Все в этот бар упирается, неизвестно когда он будет..

 
bra_t:

Да, вполне. Все в этот бар упирается, неизвестно когда он будет..

У меня вопрос: вот здесь бар хоть и медвежий, но его High больше цены предыдущего бара:


это считается или нужно пропускать такой бар?

 
Vladimir Karputov:

У меня вопрос: вот здесь бар хоть и медвежий, но его High больше цены предыдущего бара:


это считается или нужно пропускать такой бар?

Считается, важны лишь цены закрытия.

 
bra_t:

Считается, важны лишь цены закрытия.

Хорошо, тогда добавлю входной параметр - код значка и опубликую окончательную версию.

Новый комментарий