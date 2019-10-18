Бар-"событие"
Привет всем. Прошу сильно не ругать если вопрос ранее задавался. Если след. день падающий после хай-баров, рисуется линия его лоу после его закрытия. Условно говоря, надо вычислить этот бар, не зная его номер.
Это лучше сделать в виде индикатора со стилем отображения DRAW_ARROW.
Добавлено: необходимо определится - а сколько подряд "хай-баров "нужно в серии.
Это лучше сделать в виде индикатора со стилем отображения DRAW_ARROW.
Добавлено: необходимо определится - а сколько подряд "хай-баров "нужно в серии.
Начиная с первого хайбара, который вручную задаем. Если след. бар вырос - ничего не происходит, если упал - линия его лоу после закрытия. Насчет индикатора спасибо.
Начиная с первого хайбара, который вручную задаем. Если след. бар вырос - ничего не происходит, если упал - линия его лоу после закрытия. Насчет индикатора спасибо.
В таком случае достаточно в индикаторе смотреть на текущий бар и предыдущий.
Набрасаю пример ...
В таком случае достаточно в индикаторе смотреть на текущий бар и предыдущий.
Набрасаю пример ...
Извиняюсь, не в ту ветку написал. Можно тему в МТ4 ветку перенести?
Извиняюсь, не в ту ветку написал. Можно тему в МТ4 ветку перенести?
Можно. Но индикатор MQL5 я всё равно набросаю.
Предварительная версия:
Посмотрите пожалуйста, правильно ли я понял Вашу мысль?
Предварительная версия:
Посмотрите пожалуйста, правильно ли я понял Вашу мысль?
Да, вполне. Все в этот бар упирается, неизвестно когда он будет..
Да, вполне. Все в этот бар упирается, неизвестно когда он будет..
У меня вопрос: вот здесь бар хоть и медвежий, но его High больше цены предыдущего бара:
это считается или нужно пропускать такой бар?
У меня вопрос: вот здесь бар хоть и медвежий, но его High больше цены предыдущего бара:
это считается или нужно пропускать такой бар?
Считается, важны лишь цены закрытия.
Считается, важны лишь цены закрытия.
Хорошо, тогда добавлю входной параметр - код значка и опубликую окончательную версию.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования