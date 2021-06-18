Индикаторы: Горизонтальный профиль
А можно сделать на м1 в бесплатной версии,чтобы шаг был до минимума?
Честно сказать, я не знаю когда за платные возьмусь. :) Перспектива разработки очень большая.
1983dmitriy:
Шаг до минимума??? Это как? Тики считать?
Great start - but for me market profile means place it on a M30 chart (mostly used timeframe for that, see James Dalton) and have one grouped profile for every day session (at best with optional start / end time setting to be able to choose RTH / Globex session - mostly used for indices)
Hey Jagg. I am good to see you again. Okay, I'll definitely add the M30. There will be time and I will try to finish. Honestly, I plan to release a paid version. But since you wrote, I'll make changes. Thank you, very glad. See you soon. :)
Добрый день Роман.
А что показывают данные уровни?
Объясните для новичка пожалуйста!
А какие именно Вас интересуют? Здесь несколько типов уровней. Если совсем просто, то где шире там больше и хватали. Как правило если на этом уровне много хватали, то, вероятно, опять будут брать. Когда вдоволь нахватались, бегут хватать в другом месте.
В кратце вот и всё.
Если по шире, то есть три типа участников. Первый это корм, - Нищета, которую вечно разводят и которая вечно всё теряет и не понятно на что надеется. Второй тип, - Дяди при деньгах, как правило они создают шум и доят первых. И, Крупняк, - им всё по барабану. Последние как раз и двигают рынок. Профилем можно вычислять следы разных игроков и вовремя запрыгивать в "уходящий поезд".
Без понимания последнего на рынке вообще нечего делать. Ну или надо готовиться кормить Дядей, которые за твои гроши тебе даже спасибо не скажут. С уважением. Если что-то интересно или не понятно, готов пояснить.
Надеюсь был полезен.
Спасибо! Установил,работает.Но при включении исчезают все ранее нанесённые на графике линии (трендовые,поддержка,сопротивление). Profile лучше видно на минутках а Profile Mult на часовых.
Исправил. Спасибо. Перекачайте версию.
Difficult for me to understand all here because of russian language... but thanks for the multi version ;)
Max width for the profile in the current day should be max Time[0] - now the peaks goes into the future (and isn't seeable because they go far to right outside the visible chart area)
And you know - I always come with new feature wishes ;)
- Possibility to set source period (not only M1)
- Possibility to set session times (for example the profile should only include quotes between 8:00 - 22:15 o'clock)
Пожалуйста объясните как с этим индикатором работать!
Горизонтальный профиль:
Горизонтальный профиль объёмов с цветовой поддержкой Гауссовского распределения и рейтинга объёмов.
Автор: Роман