Рейтинг разработчиков, где смотреть?

Конрад Михельсон:Нет сейчас рейтинга исполнителей, все исполнители анонимны к сожалению
Приветствую коллеги.
Хочу заказать торгового робота, но не могу понять где смотреть рейтинг разработчиков, что бы самостоятельно предложить работу определенному исполнителю?
В откликнувшихся указываются обезличенные имена, Разработчик 1, 2 и т.д.
так там основные цифры рейтинга предоставлены
суммируете все ценовые предложения и делите на количество подписавшихся, получаете среднюю стоимость исполнения вашего тз
Maxim Romanov:
Это крайне не удобно.
Все вопросы повторяются со смешной регулярностью.
- Я хочу купить авто, сколько это будет стоить?
Конрад Михельсон:
Берите, что дают
