Рейтинг разработчиков, где смотреть?

Приветствую коллеги.

Хочу заказать торгового робота, но не могу понять где смотреть рейтинг разработчиков, что бы самостоятельно предложить работу определенному исполнителю?

В откликнувшихся указываются обезличенные имена, Разработчик 1, 2 и т.д.

И какая сейчас средняя стоимость разработки торгового робота?

 
Конрад Михельсон:

Нет сейчас рейтинга исполнителей, все исполнители анонимны к сожалению
 

так там основные цифры рейтинга предоставлены

суммируете все ценовые предложения и делите на количество подписавшихся, получаете среднюю стоимость исполнения вашего тз

 
Maxim Romanov:
Это крайне не удобно.

 

Все вопросы повторяются со смешной регулярностью. 

- Я хочу купить авто, сколько это будет стоить? 

 
Конрад Михельсон:

Берите, что дают

 
Alexey Volchanskiy:

