Отчет об ошибке в MT5

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Я попытался закрыть сделку с помощью торговой библиотеки из Include / Trade / Trade.mqh.

После закрытия сделки я обнаружил, что комиссия увеличилась, и цена закрытия не была в цифрах.

Скажем, как на картинке, я использовал EURUSD. Я закрыл 1 лот из существующих. Когда я увидел историю, я понял, что комиссия, которая обычно составляет 7,0, превышает 7,01.

Вот картинка:

Даже вы можете увидеть цену закрытия сделки. Это более 5 цифр. EURUSD - это пятизначная валюта.

Подскажите, пожалуйста, как это исправить или это внутренняя ошибка МТ5?

 
Это происходит при частичном закрытии сделки. Пожалуйста, дайте мне знать, что делать?
 

извините забыл упомянуть версию МТ5:


 
Счет неттинговый?
 
Это хеджирование.
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