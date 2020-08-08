Отчет об ошибке в MT5
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Я попытался закрыть сделку с помощью торговой библиотеки из Include / Trade / Trade.mqh.
После закрытия сделки я обнаружил, что комиссия увеличилась, и цена закрытия не была в цифрах.
Скажем, как на картинке, я использовал EURUSD. Я закрыл 1 лот из существующих. Когда я увидел историю, я понял, что комиссия, которая обычно составляет 7,0, превышает 7,01.
Вот картинка:
Даже вы можете увидеть цену закрытия сделки. Это более 5 цифр. EURUSD - это пятизначная валюта.
Подскажите, пожалуйста, как это исправить или это внутренняя ошибка МТ5?