Открывается и в ту же секунду закрывается
MT5. В Тестере. Но тоже самое, временами, происходит в реальности, на торговом счёте.
Иногда ордера открываются и в ту же секунду закрываются. Версия терминала - 5.00 , билд - 2170. Реальный крутится на арендованном VPS в Лондоне.
Сначала наблюдал при работе робота на реальном счёте. Но в тестере не мог отловить. А тут нашёл момент, который воспроизводится в тестере.
И что интересно. В этом билде есть режим "эмулируют проскальзывания и реквоты...". Когда ставлю там 52 мс (последний пинг),
то закрывается в ту же секунду. Ставлю задержку 100 мс - нет. Не могу понять. И даже предположить - почему ?
Вероятно дело в коде, а без него тут как помочь?
Если бы дело было в коде, то это бы происходило постоянно.
Перед этим ордером, предыдущий, открылся и закрылся нормально.
И есть четкая связь с "Задержкой". При 100 мс - норм. При 52 мс - не норм.
вот кусок кода, который открывает ...
а вы уверены что TP/SL вычислены верно ?
надо смотреть код, который закрывает
Это называется "дребезг". Вы применяете жаропонижающее при температуре выше 36.6 и жароповышающее при температуре ниже 36.6.
Сделайте иначе. Жаропонижающее при температуре 36.9, жароповышающее при температуре 36.3. Поможет.
Первое: справочное руководство как вставить код.
Второе: выучить, что есть цена Ask и есть цена Bid
Третье: телепатов нет, поэтому нужен полный код
Четвёртое: бывает и так, что один робот открывает, а второй закрывает позиции - при этом каждый из них работает по своему алгоритму
Чтобы отбросить (или проверить) версию расширенного спреда необходимо в терминале просмотреть тики. Этот кусочек тиков с сервера MetaQuotes-Demo, Вам конечно нужно просмотреть тики на своём торговом сервере. Достаточно будет с 2019.09.12 17:15:53 по 2019.09.12 17:16:00
Доступ к тикам: в окне "Обзор рынка" кликнуть на нужный символ и через правый клик вызвать меню:
Вот тики в вид таблицы:
|<DATE>
|<TIME>
|<BID>
|<ASK>
|12.09.2019
|17:15:53.198
|81.917
|12.09.2019
|17:15:53.394
|81.903
|12.09.2019
|17:15:53.486
|81.905
|81.921
|12.09.2019
|17:15:53.703
|81.911
|81.928
|12.09.2019
|17:15:53.802
|81.917
|81.93
|12.09.2019
|17:15:54.000
|81.931
|12.09.2019
|17:15:54.285
|81.919
|81.935
|12.09.2019
|17:15:54.301
|81.921
|81.937
|12.09.2019
|17:15:54.406
|81.917
|81.932
|12.09.2019
|17:15:54.819
|81.922
|81.937
|12.09.2019
|17:15:55.018
|81.939
|12.09.2019
|17:15:55.221
|81.92
|81.936
|12.09.2019
|17:15:55.424
|81.935
|12.09.2019
|17:15:55.714
|81.936
|12.09.2019
|17:15:56.116
|81.921
|81.937
|12.09.2019
|17:15:56.228
|81.925
|81.939
|12.09.2019
|17:15:56.424
|81.94
|12.09.2019
|17:15:56.622
|81.939
|12.09.2019
|17:15:56.747
|81.927
|81.943
|12.09.2019
|17:15:56.936
|81.928
|81.942
|12.09.2019
|17:15:57.146
|81.941
|12.09.2019
|17:15:57.331
|81.927
|81.94
|12.09.2019
|17:15:57.540
|81.921
|81.938
|12.09.2019
|17:15:57.738
|81.937
|12.09.2019
|17:15:57.934
|81.936
|12.09.2019
|17:15:58.145
|81.935
|12.09.2019
|17:15:58.348
|81.915
|81.93
|12.09.2019
|17:15:58.551
|81.918
|81.931
|12.09.2019
|17:15:58.741
|81.917
|81.932
|12.09.2019
|17:15:58.946
|81.918
|81.934
|12.09.2019
|17:15:59.161
|81.933
|12.09.2019
|17:15:59.352
|81.934
|12.09.2019
|17:15:59.575
|81.933
|12.09.2019
|17:15:59.752
|81.919
|12.09.2019
|17:15:59.961
|81.921
|81.935
