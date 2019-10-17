Открывается и в ту же секунду закрывается

MT5. В Тестере. Но тоже самое, временами, происходит в реальности, на торговом счёте.

Иногда ордера открываются и в ту же секунду закрываются. Версия терминала - 5.00 , билд - 2170. Реальный крутится на арендованном VPS в Лондоне.

Сначала наблюдал при работе робота на реальном счёте. Но в тестере не мог отловить. А тут нашёл момент, который воспроизводится в тестере.

И что интересно. В этом билде есть режим "эмулируют проскальзывания и реквоты...". Когда ставлю там 52 мс (последний пинг),

то закрывается в ту же секунду. Ставлю задержку 100 мс - нет. Не могу понять. И даже предположить - почему ?


 
LOL_A184:

Здесь спросите.

 
Вероятно дело в коде, а без него тут как помочь?

 

Если бы дело было в коде, то это бы происходило постоянно.

Перед этим ордером, предыдущий, открылся и закрылся нормально.

И есть четкая связь с "Задержкой". При 100 мс - норм. При 52 мс - не норм.

 

вот кусок кода, который открывает ...

 
а вы уверены что TP/SL вычислены верно ?

 
надо смотреть код, который закрывает

 
Это называется "дребезг". Вы применяете жаропонижающее при температуре выше 36.6 и жароповышающее при температуре ниже 36.6. 

Сделайте иначе. Жаропонижающее при температуре 36.9, жароповышающее при температуре 36.3. Поможет. 

 
Первое: справочное руководство как вставить код.

Второе: выучить, что есть цена Ask и есть цена Bid

Третье:  телепатов нет, поэтому нужен полный код

Четвёртое: бывает и так, что один робот открывает, а второй закрывает позиции - при этом каждый из них работает по своему алгоритму

 

Чтобы отбросить (или проверить) версию расширенного спреда необходимо в терминале просмотреть тики. Этот кусочек тиков с сервера MetaQuotes-Demo, Вам конечно нужно просмотреть тики на своём торговом сервере. Достаточно будет с 2019.09.12 17:15:53 по 2019.09.12 17:16:00

Доступ к тикам: в окне "Обзор рынка" кликнуть на нужный символ и через правый клик вызвать меню:


 

Вот тики в вид таблицы:

<DATE> <TIME> <BID> <ASK>
12.09.2019 17:15:53.198 81.917
12.09.2019 17:15:53.394 81.903
12.09.2019 17:15:53.486 81.905 81.921
12.09.2019 17:15:53.703 81.911 81.928
12.09.2019 17:15:53.802 81.917 81.93
12.09.2019 17:15:54.000 81.931
12.09.2019 17:15:54.285 81.919 81.935
12.09.2019 17:15:54.301 81.921 81.937
12.09.2019 17:15:54.406 81.917 81.932
12.09.2019 17:15:54.819 81.922 81.937
12.09.2019 17:15:55.018 81.939
12.09.2019 17:15:55.221 81.92 81.936
12.09.2019 17:15:55.424 81.935
12.09.2019 17:15:55.714 81.936
12.09.2019 17:15:56.116 81.921 81.937
12.09.2019 17:15:56.228 81.925 81.939
12.09.2019 17:15:56.424 81.94
12.09.2019 17:15:56.622 81.939
12.09.2019 17:15:56.747 81.927 81.943
12.09.2019 17:15:56.936 81.928 81.942
12.09.2019 17:15:57.146 81.941
12.09.2019 17:15:57.331 81.927 81.94
12.09.2019 17:15:57.540 81.921 81.938
12.09.2019 17:15:57.738 81.937
12.09.2019 17:15:57.934 81.936
12.09.2019 17:15:58.145 81.935
12.09.2019 17:15:58.348 81.915 81.93
12.09.2019 17:15:58.551 81.918 81.931
12.09.2019 17:15:58.741 81.917 81.932
12.09.2019 17:15:58.946 81.918 81.934
12.09.2019 17:15:59.161 81.933
12.09.2019 17:15:59.352 81.934
12.09.2019 17:15:59.575 81.933
12.09.2019 17:15:59.752 81.919
12.09.2019 17:15:59.961 81.921 81.935
12
