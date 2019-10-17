Открывается и в ту же секунду закрывается - страница 2

Maxim Kuznetsov:

а вы уверены что TP/SL вычислены верно ?

уверен

 
Roman Kutemov:

надо смотреть код, который закрывает

вставлял туда диагностический вывод. туда не попадали. это не робота закрытие.

 
Vladimir Karputov:

Вот тики в вид таблицы:

<DATE> <TIME> <BID> <ASK>
12.09.2019 17:15:53.198 81.917
12.09.2019 17:15:53.394 81.903
12.09.2019 17:15:53.486 81.905 81.921
12.09.2019 17:15:53.703 81.911 81.928
12.09.2019 17:15:53.802 81.917 81.93
12.09.2019 17:15:54.000 81.931
12.09.2019 17:15:54.285 81.919 81.935
12.09.2019 17:15:54.301 81.921 81.937
12.09.2019 17:15:54.406 81.917 81.932
12.09.2019 17:15:54.819 81.922 81.937
12.09.2019 17:15:55.018 81.939
12.09.2019 17:15:55.221 81.92 81.936
12.09.2019 17:15:55.424 81.935
12.09.2019 17:15:55.714 81.936
12.09.2019 17:15:56.116 81.921 81.937
12.09.2019 17:15:56.228 81.925 81.939
12.09.2019 17:15:56.424 81.94
12.09.2019 17:15:56.622 81.939
12.09.2019 17:15:56.747 81.927 81.943
12.09.2019 17:15:56.936 81.928 81.942
12.09.2019 17:15:57.146 81.941
12.09.2019 17:15:57.331 81.927 81.94
12.09.2019 17:15:57.540 81.921 81.938
12.09.2019 17:15:57.738 81.937
12.09.2019 17:15:57.934 81.936
12.09.2019 17:15:58.145 81.935
12.09.2019 17:15:58.348 81.915 81.93
12.09.2019 17:15:58.551 81.918 81.931
12.09.2019 17:15:58.741 81.917 81.932
12.09.2019 17:15:58.946 81.918 81.934
12.09.2019 17:15:59.161 81.933
12.09.2019 17:15:59.352 81.934
12.09.2019 17:15:59.575 81.933
12.09.2019 17:15:59.752 81.919
12.09.2019 17:15:59.961 81.921 81.935

Спасибо. Вечером проверю.

 

Вот тики из моего терминала. Что из этого можно понять ?
 

Ещё одна деталь. 4-го октября выкатили новый билд. Терминал обновился.

Он переделанный в части синхронизации экспертов на VPS. Он, на вкладке VPS, ошибку выдал.

Я связался с тех.поддержкой. Они посоветовали скачать портативную версию. Скачал.

Там с VPS всё норм. Пробую запустить в нём 12-е сентября. Задержка 52 мс. И .. всё норм в нём.


 

Привет!

А Sleep()  не поможет?

 
Алексей Тарабанов:

Это называется "дребезг". Вы применяете жаропонижающее при температуре выше 36.6 и жароповышающее при температуре ниже 36.6. 

Сделайте иначе. Жаропонижающее при температуре 36.9, жароповышающее при температуре 36.3. Поможет. 

прямо в цель.

Я бы добавил, что в данном случае цена пересекает индикаторную линию и появляется сигнал.

Толщина линии при этом равна нулю.

То есть сигнал будет менять направление при дребезге +/- 1 пункт

 
LOL_A184:

MT5. В Тестере. Но тоже самое, временами, происходит в реальности, на торговом счёте.

Иногда ордера открываются и в ту же секунду закрываются. Версия терминала - 5.00 , билд - 2170. Реальный крутится на арендованном VPS в Лондоне.

Сначала наблюдал при работе робота на реальном счёте. Но в тестере не мог отловить. А тут нашёл момент, который воспроизводится в тестере.

И что интересно. В этом билде есть режим "эмулируют проскальзывания и реквоты...". Когда ставлю там 52 мс (последний пинг),

то закрывается в ту же секунду. Ставлю задержку 100 мс - нет. Не могу понять. И даже предположить - почему ?

Не люблю смотреть картинки, когда можно вставить текст в виде кода.

Ну да ладно. Виноват Ваш советник. Он швыряет торговые приказы один за одним. Хотите опровергнуть - покажите ВЕСЬ код. 

 
Alexander Ivanov:

Привет!

А Sleep()  не поможет?

Нет.Не помогает.Пробовал это сразу. Но, всё равно, спасибо. Пока забил на это. Некогда.

12
