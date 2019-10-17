Открывается и в ту же секунду закрывается - страница 2
а вы уверены что TP/SL вычислены верно ?
уверен
надо смотреть код, который закрывает
вставлял туда диагностический вывод. туда не попадали. это не робота закрытие.
Вот тики в вид таблицы:
Спасибо. Вечером проверю.
Вот тики из моего терминала. Что из этого можно понять ?
Ещё одна деталь. 4-го октября выкатили новый билд. Терминал обновился.
Он переделанный в части синхронизации экспертов на VPS. Он, на вкладке VPS, ошибку выдал.
Я связался с тех.поддержкой. Они посоветовали скачать портативную версию. Скачал.
Там с VPS всё норм. Пробую запустить в нём 12-е сентября. Задержка 52 мс. И .. всё норм в нём.
А Sleep() не поможет?
Это называется "дребезг". Вы применяете жаропонижающее при температуре выше 36.6 и жароповышающее при температуре ниже 36.6.
Сделайте иначе. Жаропонижающее при температуре 36.9, жароповышающее при температуре 36.3. Поможет.
прямо в цель.
Я бы добавил, что в данном случае цена пересекает индикаторную линию и появляется сигнал.
Толщина линии при этом равна нулю.
То есть сигнал будет менять направление при дребезге +/- 1 пункт
MT5. В Тестере. Но тоже самое, временами, происходит в реальности, на торговом счёте.
Иногда ордера открываются и в ту же секунду закрываются. Версия терминала - 5.00 , билд - 2170. Реальный крутится на арендованном VPS в Лондоне.
Сначала наблюдал при работе робота на реальном счёте. Но в тестере не мог отловить. А тут нашёл момент, который воспроизводится в тестере.
И что интересно. В этом билде есть режим "эмулируют проскальзывания и реквоты...". Когда ставлю там 52 мс (последний пинг),
то закрывается в ту же секунду. Ставлю задержку 100 мс - нет. Не могу понять. И даже предположить - почему ?
Не люблю смотреть картинки, когда можно вставить текст в виде кода.
Ну да ладно. Виноват Ваш советник. Он швыряет торговые приказы один за одним. Хотите опровергнуть - покажите ВЕСЬ код.
Нет.Не помогает.Пробовал это сразу. Но, всё равно, спасибо. Пока забил на это. Некогда.