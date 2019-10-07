Мои операционные системы - страница 2
Какие 95, 98 ? ХР есть конечно, у меня 7-ка, 8-10 не нравятся, хотя у многих стоят, сам сисадмин
7-ка на сегодняшний день самая популярная по рейтингам, я ее даже нет в опросе10-ка идет в топ потому что ее продвигают, на новые устройства часто ниже поставить невозможно, так как нет драйверов
Извините 7-ку пропустил, это относится к "Windows до 8 версии". На мой взгляд тоже, самая адекватная версия.
Хотя winXP тоже, на сегодняшний день уже не обновляется, и поэтому более надежная.
По моему 10-ка не вырвалась, а ее нахально, вопреки здравому смыслу вырвали вперед.
вот уже выкладывал видео
если предположить, что кроме рунета есть еще пользователи ПК, то возможно это видео отображает реальную статистику ;)
Покупать нужно было pro версию и управлять обновлениями (отсрочкой установки) :)
Я не покупал Win10, ни pro ни home, мне ее нахально засунули в ноутбук.
Как заменить на pro?
На сколько можно отсрочить установку в pro версии?
Я до последнего времени не обновлялся, отсрочивал.
Даже когда видел что начал обновлять выключал питание, он потом возвращал обратно.
Но недоглядел, пока спал эти наглецы втихомолку сломали мой ноутбук. И вернуть обратно возможность пропала.
Поддерживаю. Win7 и ничего другого.
Получается я могу на 35 дней отсрочить установку:
Это совершенно некорректно. Никак нельзя приравнивать линолиум\милениум равно как и висту и win7.
Я уже объяснял и извинялся. Если писать весь список систем монитора не хватит ))
Объясните пожалуйста основные отличия Vista & Win7.
Можно было бы просто скопипастить тот опросник, и делов ))
Кстати модераторы могут поправить наверное?
Перенести все варианты OS из старого опросника.
Лично для меня, исключительно интуиция. Ну не по душе пришлась виста, а семёрка как плавки по размеру. Не скрывают достоинство и не слетают когда ныряешь.
Писали на этом сайте, что если ставить десятку, то LTSC версию.
Лично у меня все на восьмерке