Vladimir Mametov:

Какие 95, 98 ? ХР есть конечно, у меня 7-ка, 8-10 не нравятся, хотя у многих стоят, сам сисадмин

7-ка на сегодняшний день самая популярная по рейтингам, я ее даже нет в опросе

10-ка идет в топ потому что ее продвигают, на новые устройства часто ниже поставить невозможно, так как нет драйверов

Извините 7-ку пропустил, это относится к "Windows до 8 версии". На мой взгляд тоже, самая адекватная версия.

Хотя winXP тоже, на сегодняшний день уже не обновляется, и поэтому более надежная.

 
Sergey Chalyshev:

По моему 10-ка не вырвалась, а ее нахально, вопреки здравому смыслу вырвали вперед.

вот уже выкладывал видео


если предположить, что кроме рунета есть еще пользователи ПК, то возможно это видео отображает реальную статистику ;)

 
Vladimir Karputov:

Покупать нужно было pro версию и управлять обновлениями (отсрочкой установки) :)

Я не покупал Win10, ни pro ни home, мне ее нахально засунули в ноутбук.

Как заменить на pro? 

На сколько можно отсрочить установку в pro версии?

Я до последнего времени не обновлялся, отсрочивал.

Даже когда видел что начал обновлять выключал питание, он потом возвращал обратно. 

Но недоглядел, пока спал эти наглецы втихомолку сломали мой ноутбук. И вернуть обратно возможность пропала.

 
Vladimir Mametov:

Поддерживаю. Win7 и ничего другого.

 
Sergey Chalyshev:

Получается я могу на 35 дней отсрочить установку:


 
Sergey Chalyshev:

Это совершенно некорректно. Никак нельзя приравнивать  линолиум\милениум равно как и висту и win7.

 
Alexey Viktorov:

Я уже объяснял и извинялся. Если писать весь список систем монитора не хватит ))

Объясните пожалуйста основные отличия Vista & Win7.

 
Sergey Chalyshev:

Можно было бы просто скопипастить тот опросник, и делов ))
Кстати модераторы могут поправить наверное?
Перенести все варианты OS из старого опросника.

 
Sergey Chalyshev:

Лично для меня, исключительно интуиция. Ну не по душе пришлась виста, а семёрка как плавки по размеру. Не скрывают достоинство и не слетают когда ныряешь.

 

Писали на этом сайте, что если ставить десятку, то LTSC версию.

Лично у меня все на восьмерке

