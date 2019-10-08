Кто что думает на счёт ИИ для торговли? - страница 2
Проблема нейронных сетей заключается:
И на последок, важно примерно понимать, что сеть должна искать. А если знаешь, что искать, то в принципе и сеть не нужна. Очень много работы, которая больше похоже на искусство, чем на программирование, а результат сомнителен.
В общем есть ребята, которые утверждают что создали ИИ для торговли на любых ранках. Продают свои разработки и ищут деньги для дальнейших разработок. Кто что думает по этому поводу? Есть ли опыт по созданию ИИ в торговле? Несколько вобще все это реально и имеет место быть?
Нейросеть криво готовят. В большинстве своем это подгонка под историю в виде переобучения
О! Абсолютно верно! Давайте хоть Ю.Решетова вспомним?
С его обещаниями о возможности заработка на нейронном роботе на хлеб и колбасу!!! Десятилетней давности...
***полное, сплошные рОссказни - бредо...
в итоге - чушь, сплошное переобучение и сливы на реале - тайме...
Можно и посты и примеры в коде-базе... найти.
Кроме этого топик-стартер может глянуть на чемпы тут бывшие - там в свое время был победитель на экспе на ИИ, даже сайт и прочее было у него, в итоге - лет пять назад посмотрел на его сайт и торги там - тоже слив... и просадка огромная.
Это все можно гуглить и найти... дело прошлое, просто - поднимать этот хлам сейчас у меня нет желания... хотя там не долго в принципе...ПС все посты по проходившим тут чемпиоатам и темы - удалены. Ничего найти невозможно.
Делайте руками 2% в день и через год $100 превратятся в $6300.
Ручной труд постепенно вытесняется автоматами. Такова мировая тенденция и альтернативы ей нет.
У Остапа Бендера было четыреста сравнительно честных способов отъема денег у населения. Современные технологии сильно расширили и углубили перечень таких способов.
ИИ - один из них. Поскольку никакого ИИ в природе не существует и нескоро появится. При том, что я сам использую НС для торговли.
Пока что НС не далеко ушли от сетей столетней давности. Если эти ребята придумали что-то оригинальное - в области архитектуры, способа обучения и т.п. (что маловероятно), тогда, конечно, интересно посмотреть. Но это никак не ИИ)
Все ИМХО)
Машинное обучение развивается во всех направлениях, например оптимизация и нейронные сети для торговли исп. давно. Это реально и имеет место быть.
ИИ более общее понятие, попытка автоматизации когнитивных процессов, т.е. мыслей. Если кто-то утверждает что создал ИИ - это все равно что пукнуть в воздух, потому что никогда неизвестно что он имел в виду.
Поскольку никакого ИИ в природе не существует и нескоро появится. При том, что я сам использую НС для торговли.
Согласен с автором...
В нынешнем виде НС - это примитивная версия ИИ...
Для определения закономерностей на рынке нужно из данных удалить информационный шум...
В настоящее время НС работают ВНУТРИ информационного шума...
Мах, что можно получить на выходе, это аналог хорошей скальпинг-стратегии, и для маленького заработка на рынке придется скакать между счетами, так как эффективные методы против скальпинга давно разработаны...
я спрашивал что лежит в основе их ИИ? Бинарная нейроная сеть в лучшем случае? Но ответа не дождался