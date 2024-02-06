Советники: Endless Possibilities - страница 7
что бы лоты уыкличивались как у вас
непонятное слово
Лот не только увеличивается - он так же и понижается , зависит какой баланс.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
вот этот же эксперт - лот задаётся отмеченным жёлтым цветом
risk//Risk
почему не заработает?
тест же нормальный
тест с накидыванием скрипта - собрав от зигзага самый смак и отрисовал Грааль
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
в этот файл скрипт записывает High и Low - а эксперт потом читает и красиво открывает позиции
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
в глобальные переменные пишет
там тоже можно посмотреть
цель была посмотреть за сколько времени можно
достичь какой то суммы из 3$
происходило все быстро
когда достигался макс лот, открывал несколько поз, дробил
и все, происходило почти зависание
суммы были астрономические
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Сашка, да это же то, что я ищу уже хз-нает сколько лет! Таки то что мне было нужно!Выражаю свою безмерную благодарность тебе за этот советник
Привет! - это не мне благодарность. Это благодарность Автору советника. я только показал где автор прописал функцию ( риск лотом )
Сколько не пытался переделывать переменные ничего не вышло!
В релале этот советник работать не хотит!!!