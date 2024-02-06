Советники: Endless Possibilities - страница 2
Да, и добавить визуализацию размера текущего тренда (в пунктах, вместо цветных стрелочек). Спасибо.
это индикатор "ZigZag" с настройками 12,5,3,0
п росто нужно наложить его на график
он есть с указанием пунктов
Для своего экземпляра индикатора нужные изменения в исходниках я уже выполнил.
Похожим советником (если удастся довести его до нужной кондиции) может быть собран
весь (или почти весь) профит, образующийся в течение любого рабочего дня от любого
депозита и по любой валютной паре (насколько это будет дозволено "управляющей системой")
добавил постоянный лот
Осталось сделать движения по текущему тренду с минимальными от него отклонениями - "отставаниями" и "опережениями". Но это, пожалуй, уже из области фантастики...
Осталось сделать движения по текущему тренду с минимальными от него отклонениями - "отставаниями" и "опережениями".
это как ?
От начала и до конца каждого возникающего тренда, получая тем самым весь доступный трейдеру профит согласно задействованному депозиту
каким образом тренд определять ?
где начало и где его конец ?
Это определение (посредством ЗигЗага) трёх видимых (предпредыдущего, предыдущего, текущего) и одного "скрытого" ("следующего") трендов с ценами их начала, окончания, размера (пунктов и баров) и направления (восходящий/нисходящий, покупка или продажа)
можно сделать вот так -
над каждым закрытием отображать пункты прибыли от текущей сделки
а в скобках общие пункты
Т.е. выполнить привязку доходности текущей сделки к размеру составного (недельного) тренда? Или наоборот?
Кроме того, чтобы избежать перерисовки числовых значений волатильности и доходности (в пунктах), их желательно выводить не в конце отрабатываемых трендов,
а в их начале.