aleger:

Да, и добавить визуализацию размера текущего тренда (в пунктах, вместо цветных стрелочек). Спасибо.

это индикатор "ZigZag" с настройками 12,5,3,0

п росто нужно наложить его на график

он есть с указанием пунктов

 
Для своего экземпляра индикатора нужные изменения в исходниках я уже выполнил.

Похожим советником (если удастся довести его до нужной кондиции) может быть собран

весь (или почти весь) профит, образующийся в течение любого рабочего дня от любого

депозита и по любой валютной паре (насколько это будет дозволено "управляющей системой")

 
Endless Possibilities

 
Осталось сделать движения по текущему тренду с минимальными от него отклонениями - "отставаниями" и "опережениями". Но это, пожалуй, уже из области фантастики...

 
это как ?

 
От начала и до конца каждого возникающего тренда, получая тем самым весь доступный трейдеру профит согласно задействованному депозиту

 
каким образом тренд определять ?

где начало и где его конец ?

 
  for(kBtT=0; kBtT < 64;  kBtT++) {ciTT=iCustom(NULL,0,"iTT",1,0,0,kBtT);
    if(ciTT>0) {if(cKtT>0) {cNtT=ciTT; break;} else cKtT=ciTT;} } 
  for(kBpT=kBtT; kBpT<64; kBpT++) {ciTT=iCustom(NULL,0,"iTT",1,0,0,kBpT); 
    if(ciTT>0) {if(cKpT>0) {cNpT=ciTT; break;} else cKpT=ciTT;} }
  for(kBPT=kBpT; kBPT<64; kBPT++) {ciTT=iCustom(NULL,0,"iTT",1,0,0,kBPT); 
    if(ciTT>0) {if(cKPT>0) {cNPT=ciTT; break;} else cKPT=ciTT;} }
  prRtT=RtT; kBPT-=kBpT; kBpT-=kBtT; cNsT=cKtT; cKsT=Close[0];
  if(cNPT<cNpT) {PvT=1; PnT=0; PT="PvT"; RPT=(cNpT-cNPT)/Point+0.5;} 
           else {PnT=1; PvT=0; PT="PnT"; RPT=(cNPT-cNpT)/Point+0.5;}
  if(cNpT<cNtT) {pvT=1; pnT=0; pT="pvT"; RpT=(cNtT-cNpT)/Point+0.5;} 
           else {pnT=1; pvT=0; pT="pnT"; RpT=(cNpT-cNtT)/Point+0.5;}
  if(cNtT<cKtT) {tvT=1; tnT=0; tT="tvT"; RtT=(cKtT-cNtT)/Point+0.5;
                 snT=1; svT=0; sT="snT"; RsT=(cKtT-cKsT)/Point+0.5;}
           else {tnT=1; tvT=0; tT="tnT"; RtT=(cNtT-cKtT)/Point+0.5;
                 svT=1; snT=0; sT="svT"; RsT=(cKsT-cKtT)/Point+0.5;}

Это определение (посредством ЗигЗага) трёх видимых (предпредыдущего, предыдущего, текущего) и одного "скрытого" ("следующего") трендов с ценами их начала, окончания, размера (пунктов и баров) и направления (восходящий/нисходящий, покупка или продажа)

 

можно сделать вот так -
над каждым закрытием отображать пункты прибыли от текущей сделки
а в скобках общие пункты

Endless Possibilities

 
Т.е. выполнить привязку доходности текущей сделки к размеру составного (недельного) тренда? Или наоборот?

Кроме того, чтобы избежать перерисовки числовых значений волатильности и доходности (в пунктах), их желательно выводить не в конце отрабатываемых трендов,

а в их начале.

