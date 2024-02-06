Советники: Endless Possibilities - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это определение (посредством ЗигЗага) трёх видимых (предпредыдущего, предыдущего, текущего) и одного "скрытого" ("следующего") трендов с ценами их начала, окончания, размера (пунктов и баров) и направления (восходящий/нисходящий, покупка или продажа)
ни о чем.
ни о чем.
Кому как, для кого-то это может стать средством слежения за тремя и более трендами, включая текущие откаты и подкаты.
Which file is the final EA with risk management ? Also is there a version that will add additional positions as the trade is confirmed to be moving in the positive direction?
в этом советнике все сделки всегда движутся в положительном направлении
100% положительных входов, нет ни одного убытка
в этом советнике все сделки всегда движутся в положительном направлении
100% положительных входов, нет ни одного убытка
"Убытки" всё же возможны и зависят от настроек ЗигЗага и используемого тайм-фрейма.
in this advisor all transactions always move in the positive direction 100% of positive entries, there is not a single loss
This EA is unbelievable !! Seems to good to be true !!
I am using the attached EA
"Убытки" всё же возможны и зависят от настроек ЗигЗага и используемого тайм-фрейма.
да, вы совершенно правы
So this EA does NOT make live trades !!!
Can you fix this EA so it does make live trades according to the Testing Results?!