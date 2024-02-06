Советники: Endless Possibilities - страница 3

Новый комментарий
 
добавил пункты
 
aleger:

Это определение (посредством ЗигЗага) трёх видимых (предпредыдущего, предыдущего, текущего) и одного "скрытого" ("следующего") трендов с ценами их начала, окончания, размера (пунктов и баров) и направления (восходящий/нисходящий, покупка или продажа)

ни о чем.

 
Evgeny Belyaev:

ни о чем.

Кому как, для кого-то это может стать средством слежения за тремя и более трендами, включая текущие откаты и подкаты.

 
обновил
 
Which file is the final EA with risk management ?  Also is there a version that will add additional positions as the trade is confirmed to be moving in the positive direction?
 
Brian Sinclair:
Which file is the final EA with risk management ?  Also is there a version that will add additional positions as the trade is confirmed to be moving in the positive direction?

в этом советнике все сделки всегда движутся в положительном направлении
100% положительных входов, нет ни одного убытка 

 
Iurii Tokman:

в этом советнике все сделки всегда движутся в положительном направлении
100% положительных входов, нет ни одного убытка 

"Убытки" всё же возможны и зависят от настроек ЗигЗага и используемого тайм-фрейма.

 
Iurii tokman :

in this advisor all transactions always move in the positive direction 100% of positive entries, there is not a single loss 

This EA is unbelievable !! Seems to good to be true !!

I am using the attached EA

Файлы:
Endless_Possibilities.mq4  16 kb
 
aleger:

"Убытки" всё же возможны и зависят от настроек ЗигЗага и используемого тайм-фрейма.

да, вы совершенно правы

 

So this EA does NOT make live trades !!! 

Can you fix this EA so it does make live trades according to the Testing Results?!

12345678
Новый комментарий