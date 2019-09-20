Исчезла кнопка добавления продукта в маркет

Доброго времени форумчане. Я извиняюсь за не опытность на форумах. так как это мой первый пост. У меня такая проблема. Исчезла кнопка добавления продукта в маркет . Утром вообще пропали стили сайта. только буквы отображались. Теперь пропала кнопка. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Не лишен продавать продукты. Проверял. Другие пользователи покупали сегодня у меня. Проверка была такая. Нет банов и мультиаккаунтов. 

Спасибо за ответы.

 
Valiantsin Pyrkin:

Доброго времени форумчане. Я извиняюсь за не опытность на форумах. так как это мой первый пост. У меня такая проблема. Исчезла кнопка добавления продукта в маркет . Утром вообще пропали стили сайта. только буквы отображались. Теперь пропала кнопка. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Не лишен продавать продукты. Проверял. Другие пользователи покупали сегодня у меня. Проверка была такая. Нет банов и мультиаккаунтов. 

Спасибо за ответы.

Кнопка на месте

 
Evgeniy Zhdan:

Кнопка на месте

Да я понимаю, ноу  меня ее нет ((
 
Valiantsin Pyrkin:
Да я понимаю, ноу  меня ее нет ((

Повторяю, кнопка - на месте!


 
Evgeniy Zhdan:

Повторяю, кнопка - на месте!


При перехооде даже через прямую ссылку минуя кнопку добавления продукта, показывает, что страница не существует. Странные явления.
Файлы:
694cmr5wyb.png  203 kb
 
Valiantsin Pyrkin:
При перехооде даже через прямую ссылку минуя кнопку добавления продукта, показывает, что страница не существует. Странные явления.

У меня так:


Вспомните, может, накосячили где-то?

 
Evgeniy Zhdan:

У меня так:


Вспомните, может, накосячили где-то?

Да вроде нет. Просто продаю и все. Ничего не накручиваю и нет мультов. Возможно причина в балансе моем. У меня на счету минус 18$ за сервер mql. Может по этому ?

Продукты старые ведь продать могу. Я открывал лимитированые версии которые продавал. И возможность оплаты есть и все то, что нужно для покупки есть. Просто нет кнопки ( 

 
Попробуйте с другого браузера зайти.
 
Andrei Novichkov:
Попробуйте с другого браузера зайти.

Не помогло =( У меня на всех браузерах даже стили на сайте пропали. Одни буквы ( Это было утром. Помогло сбросить айпи модема.

 
Valiantsin Pyrkin:

Да вроде нет. Просто продаю и все. Ничего не накручиваю и нет мультов. Возможно причина в балансе моем. У меня на счету минус 18$ за сервер mql. Может по этому ?

Продукты старые ведь продать могу. Я открывал лимитированые версии которые продавал. И возможность оплаты есть и все то, что нужно для покупки есть. Просто нет кнопки ( 

Погодьте. А какие продукты Вы продаете? У Вас же только один, и тот бесплатный


 
Evgeniy Zhdan:

Погодьте. А какие продукты Вы продаете? У Вас же только один, и тот бесплатный


Да, странно всё это...

