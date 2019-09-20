Исчезла кнопка добавления продукта в маркет
Доброго времени форумчане. Я извиняюсь за не опытность на форумах. так как это мой первый пост. У меня такая проблема. Исчезла кнопка добавления продукта в маркет . Утром вообще пропали стили сайта. только буквы отображались. Теперь пропала кнопка. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Не лишен продавать продукты. Проверял. Другие пользователи покупали сегодня у меня. Проверка была такая. Нет банов и мультиаккаунтов.
Спасибо за ответы.
Кнопка на месте
Да я понимаю, ноу меня ее нет ((
Повторяю, кнопка - на месте!
У меня так:
Вспомните, может, накосячили где-то?
Да вроде нет. Просто продаю и все. Ничего не накручиваю и нет мультов. Возможно причина в балансе моем. У меня на счету минус 18$ за сервер mql. Может по этому ?
Продукты старые ведь продать могу. Я открывал лимитированые версии которые продавал. И возможность оплаты есть и все то, что нужно для покупки есть. Просто нет кнопки (
Попробуйте с другого браузера зайти.
Не помогло =( У меня на всех браузерах даже стили на сайте пропали. Одни буквы ( Это было утром. Помогло сбросить айпи модема.
Погодьте. А какие продукты Вы продаете? У Вас же только один, и тот бесплатный
Да, странно всё это...
