Исчезла кнопка добавления продукта в маркет - страница 2

Новый комментарий
 
я продаю лимитные версии. Потом после определённого количества я их скрываю. Продал на определенную сумму для стартового депозита данного эксперта и скрываю его. Я не люблю распространяться своими идеями. 
 
Valiantsin Pyrkin:

Доброго времени форумчане. Я извиняюсь за не опытность на форумах. так как это мой первый пост. У меня такая проблема. Исчезла кнопка добавления продукта в маркет . Утром вообще пропали стили сайта. только буквы отображались. Теперь пропала кнопка. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Не лишен продавать продукты. Проверял. Другие пользователи покупали сегодня у меня. Проверка была такая. Нет банов и мультиаккаунтов. 

Спасибо за ответы.

у Вас их больше

 
Vladimir Kononenko:

у Вас их больше

Вы о чем? 

 
Valiantsin Pyrkin:

Вы о чем? 

о количестве постов

 
Vladimir Kononenko:

о количестве постов

Первый пост. Еще ни разу не обращался на форум.

12
Новый комментарий