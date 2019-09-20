Исчезла кнопка добавления продукта в маркет - страница 2
Доброго времени форумчане. Я извиняюсь за не опытность на форумах. так как это мой первый пост. У меня такая проблема. Исчезла кнопка добавления продукта в маркет . Утром вообще пропали стили сайта. только буквы отображались. Теперь пропала кнопка. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Не лишен продавать продукты. Проверял. Другие пользователи покупали сегодня у меня. Проверка была такая. Нет банов и мультиаккаунтов.
Спасибо за ответы.
у Вас их больше
Вы о чем?
о количестве постов
Первый пост. Еще ни разу не обращался на форум.