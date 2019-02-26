Качество работы MQL5 сайта.

Добрый день, форумчане!

Я пока новичок в этой здесь.
Кто нибудь сталкивался кроме меня с качеством работы этой системы, которое тут  существует?
  Первый раз оплатил программный продукт в аренду , после оплаты ждал три дня до появления
у меня в MT5. В течении этих трех дней пытался выяснить в чем дело, -никакого ответа, просто прошло 
три дня и продукт появился. 

 Второй раз попытался продлить продукт из МТ5, получил ошибку в МТ5, выслал "скрин" с ошибкой,
Возник вопрос, может я что то не так делаю. Как лучше продлить продукт, то ли из сайта, то ли из МТ5/МАРКЕТ/ПОКУПКИ. Ни ответа, ни совета как это нужно сейчас  сделать так и не получил. 

Теперь опять новая ситуация, получил сообщение  вечером в 18:00 об обновлении, весь вечер ждал чтобы подготовиться к работе, - продукта нет. И нет утром на следующий день. А сроки вообще какие то есть? К кому вообще обращаться?

 Есть тут вообще отвечающая за что то сторона, администрация например, техническая поддержка,
специалисты следящие за соблюдением каких то сроков, качеством работы? 

Кто нибудь сталкивался еще с такими вопросами работы сайта? 

 

   
  


 

 
Приветствую. 

Достаточно нажать кнопку "Обновить":


чтобы товары из Вашего списка обновились.

Далее нажать кнопку Обновить: 



также есть 4 пункта:


  1. Для обновления или установки нового советника : в Вашем терминале перейдите в вкладку Маркет (в нижней части терминала).
  2. Обязательно проверьте, Вошли ли Вы в свой аккаунт в терминале с учетной записью MQL5.
  3. После Этого перейдите в вкладку ПОКУПКИ и нажмите кнопку Обновить. 
  4. Нажмите "ОБНОВИТЬ", чтобы обновить версию Вашего продукта.

Сайт работает хорошо. 

С такими вопросами лучше обращаться к автору продукта, он поможет. 


Также здесь много информации: https://www.mql5.com/ru/articles/498

 
okskreen61:


Каким образом была совершена первая покупка: через сайт или из терминала? К моменту покупки у Вас была заполнена в терминале вкладка "Сообщество"?

Рекомендуется к изучению справка: Как купить приложение - Маркет - магазин приложений

 

