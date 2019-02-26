Качество работы MQL5 сайта.
Добрый день, форумчане!
Я пока новичок в этой здесь.
Кто нибудь сталкивался кроме меня с качеством работы этой системы, которое тут существует?
Первый раз оплатил программный продукт в аренду , после оплаты ждал три дня до появления
у меня в MT5. В течении этих трех дней пытался выяснить в чем дело, -никакого ответа, просто прошло
три дня и продукт появился.
Второй раз попытался продлить продукт из МТ5, получил ошибку в МТ5, выслал "скрин" с ошибкой,
Возник вопрос, может я что то не так делаю. Как лучше продлить продукт, то ли из сайта, то ли из МТ5/МАРКЕТ/ПОКУПКИ. Ни ответа, ни совета как это нужно сейчас сделать так и не получил.
Теперь опять новая ситуация, получил сообщение вечером в 18:00 об обновлении, весь вечер ждал чтобы подготовиться к работе, - продукта нет. И нет утром на следующий день. А сроки вообще какие то есть? К кому вообще обращаться?
Есть тут вообще отвечающая за что то сторона, администрация например, техническая поддержка,
специалисты следящие за соблюдением каких то сроков, качеством работы?
Кто нибудь сталкивался еще с такими вопросами работы сайта?
Приветствую.
Достаточно нажать кнопку "Обновить":
чтобы товары из Вашего списка обновились.
Далее нажать кнопку Обновить:
также есть 4 пункта:
- Для обновления или установки нового советника : в Вашем терминале перейдите в вкладку Маркет (в нижней части терминала).
- Обязательно проверьте, Вошли ли Вы в свой аккаунт в терминале с учетной записью MQL5.
- После Этого перейдите в вкладку ПОКУПКИ и нажмите кнопку Обновить.
- Нажмите "ОБНОВИТЬ", чтобы обновить версию Вашего продукта.
Сайт работает хорошо.
С такими вопросами лучше обращаться к автору продукта, он поможет.
Также здесь много информации: https://www.mql5.com/ru/articles/498
Каким образом была совершена первая покупка: через сайт или из терминала? К моменту покупки у Вас была заполнена в терминале вкладка "Сообщество"?
Рекомендуется к изучению справка: Как купить приложение - Маркет - магазин приложений
