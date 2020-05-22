Ни разработчик, ни арбитраж не отвечают. - страница 4
С такой логикой нужно банить всех кто ему давал работу и с кем он вёл дела...
Человек брал заказы в сервисе фриланс на подставных лиц. Одному исполнителю достаётся заказов меньше, чем ещё 10-20 подставных лиц ему передадут заказ. Это, мягко говоря - нечестно по отношению к другим исполнителям. Вот вашу шайку и накрыли. (Других бы ещё вычислить - мир чище станет)
дак уже заказчика из ЮАР кинули на 300$, вовремя хлопнули контору. Что тут сказать, ребята к успеху шли, но не фартануло (с)
что за случай? ссылка на обсуждение есть?
отзыв у него однозвездочный стоит, а у заказчика в профиле к нему есть и пояснение, наверное выпросили закрыть авансом, а доделать потом и пропали
Вот Вы не знаете и строите догадки. Клиент заказал робота, подтвердил, поставил на реал - слил и обвинил меня во всех бедах..
если работы Roman Starinskij делал @Artem Markevych -- то получается это второй подтверждённый кидок -- реальная шайка -- прокололись на жадности в 0,8%.
Что Вы несёте... какой кидок, вы как бабки с семками сидите здесь. Ладно, удачи всем.
допустим. а он слил потому что его стратегия была убыточной или советник не верно отработал стратегию и слил?
да, так и есть -- это же забавно -- сейчас уже 4-я серия первого сезона "Финансовые операции ограничены" -- так понимаю, серия 5 тоже не исключена.
а досужий "туман" -- потому что вы же ничего не рассказываете -- возьмите пример со своего партнёра -- он вышел и честно сказал: "я мошенник, верните мне мной украденное и накажите всех"
Так ведь он и рассказал уже честно все
Всё очень просто. Подавал заявки на фрилансе, давал работу товарищу, он делал, деньги выводил себе на ВМ, потом решили, чтобы не было дополнительной комиссии за переводы между ВМ кошельками, привязать его ВМ, при попытке вывести - получил блокировку.
Были бы чёткие правила по этому поводу, я бы никогда не выводил средства на имя партнёра, а то что он там нарушил и меня за это блокируют - произвол.
Жадность фраера сгубила. Жаба задушила 0,8% платить за перевод.
Кстати, у вас группа лиц по предварительному сговору, это отягчающее вину обстоятельство
Видать, подобное кидалово они поставили на поток. Аппетиты росли, чувство ответственности притупилось.
В итоге вообще начали требовать от заказчиков логин и пароль от сайта. ОПГ в чистом виде.