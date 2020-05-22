Ни разработчик, ни арбитраж не отвечают. - страница 5
Видать, подобное кидалово они поставили на поток. Аппетиты росли, чувство ответственности притупилось.
В итоге вообще начали требовать от заказчиков логин и пароль от сайта. ОПГ в чистом виде.
Да вот тут мне тоже стало интересно как так разработчик заходит под логином клиента и закрывает сделку...
Вот Вы не знаете и строите догадки. Клиент заказал робота, подтвердил, поставил на реал - слил и обвинил меня во всех бедах..
насколько помню, похожий отзыв был и у вашего сообщника, то есть "развели" одного и того же клиента?
пс. и, кстати клиент написал что вы ему пообещали исправить ошибки.