Ни разработчик, ни арбитраж не отвечают.

Evgeniy Zhdan:

Видать, подобное кидалово они поставили на поток. Аппетиты росли, чувство ответственности притупилось.

В итоге вообще начали требовать от заказчиков логин и пароль от сайта. ОПГ в чистом виде.

Да вот тут мне тоже стало интересно как так разработчик заходит под логином клиента и закрывает сделку...

 
Roman Starinskij:

Вот Вы не знаете и строите догадки. Клиент заказал робота, подтвердил, поставил на реал - слил и обвинил меня во всех бедах..

насколько помню, похожий отзыв был и у вашего сообщника, то есть "развели" одного и того же клиента?

пс. и, кстати клиент написал что вы ему пообещали исправить ошибки.

