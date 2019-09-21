Скальпинг. Где вы ставите Stoploss? - страница 2

Aleksei Stepanenko:

можете нарисовать в каких местах?

Примерно вот в таких

Ставить стопы -терять время. если это действительно скальп -десятки ордеров в час. Всё просто -открывай только правильные ордера в плюс и не закрывайся в минус )
 
trader_number_one:


Кажется понимаю. Вы переворачиваетесь на ожидаемых экстремумах. Ну, если сделка в убытке, так и ладно. Хорошо для более флетового рынка. Правильно?

 
khorosh:

Если ошибся со входом, то ставлю замок. При возврате цены замок раскрывается и совокупная позиция закрывается в безубытке.

Это как? Поясните пожалуйста.

 
Стоплосс.. Не, не слышал)
Зависит от используемой стратегии. В некоторых стратегиях, стоплосс не используется вообще. 
 
Petr Baskakov:
 Всё просто -открывай только правильные ордера в плюс и не закрывайся в минус )

С правильными входами жить весело. А до какой степени терпеть минус?


Ramiz Mavludov:
Стоплосс.. Не, не слышал)
Зависит от используемой стратегии. В некоторых стратегиях, стоплосс не используется вообще. 

:)) Так и интересно узнать различные стратегии работы с убыточными позициями в скальпинге. Буду признателен за идеи. 

Aleksei Stepanenko:

С правильными входами жить весело. А до какой степени терпеть минус?


:)) Так и интересно узнать различные стратегии работы с убыточными позициями в скальпинге. Буду признателен за идеи. 

Есть простая стратегия. Берём ВВ и ADX. Цена выходит за верхнюю линию , а ADX спит , продаем. И наоборот
 
Aleksei Stepanenko:

С правильными входами жить весело. А до какой степени терпеть минус?

До слива конечно.

А вообще, стопы у разных скальперов разные.

У пробойных, которые я видел, стоп всего два-три старых пункта. Может быть всего 30% прибыльных сделок. И этого достаточно, чтобы перекрыть 70% убыточных.

У ночников стоп-лосс в несколько раз больше стопа. Иногда, на порядок больше. И здесь может быть 90% прибыльных сделок, которые перекрывают 10% убыточных.

Это в единичных случаях конечно. Чаще, даже в теории.

Aleksei Stepanenko:

Кажется понимаю. Вы переворачиваетесь на ожидаемых экстремумах. Ну, если сделка в убытке, так и ладно. Хорошо для более флетового рынка. Правильно?

Именно.

 
Vladimir Baskakov:
Есть простая стратегия. Берём ВВ и ADX.

Спасибо, тоже получается перевёртыш без стопов :)


Boris Gulikov:

До слива конечно.

:) Ну да, между этими крайними примерами ещё много вариантов, результаты которых можно попробовать прощупать в тестере. И они обычно оказываются не дееспособными... эх

