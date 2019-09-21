Скальпинг. Где вы ставите Stoploss? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
можете нарисовать в каких местах?
Кажется понимаю. Вы переворачиваетесь на ожидаемых экстремумах. Ну, если сделка в убытке, так и ладно. Хорошо для более флетового рынка. Правильно?
Если ошибся со входом, то ставлю замок. При возврате цены замок раскрывается и совокупная позиция закрывается в безубытке.
Это как? Поясните пожалуйста.
Всё просто -открывай только правильные ордера в плюс и не закрывайся в минус )
С правильными входами жить весело. А до какой степени терпеть минус?
Стоплосс.. Не, не слышал)
:)) Так и интересно узнать различные стратегии работы с убыточными позициями в скальпинге. Буду признателен за идеи.
С правильными входами жить весело. А до какой степени терпеть минус?
:)) Так и интересно узнать различные стратегии работы с убыточными позициями в скальпинге. Буду признателен за идеи.
С правильными входами жить весело. А до какой степени терпеть минус?
До слива конечно.
А вообще, стопы у разных скальперов разные.
У пробойных, которые я видел, стоп всего два-три старых пункта. Может быть всего 30% прибыльных сделок. И этого достаточно, чтобы перекрыть 70% убыточных.
У ночников стоп-лосс в несколько раз больше стопа. Иногда, на порядок больше. И здесь может быть 90% прибыльных сделок, которые перекрывают 10% убыточных.
Это в единичных случаях конечно. Чаще, даже в теории.
Кажется понимаю. Вы переворачиваетесь на ожидаемых экстремумах. Ну, если сделка в убытке, так и ладно. Хорошо для более флетового рынка. Правильно?
Именно.
Есть простая стратегия. Берём ВВ и ADX.
Спасибо, тоже получается перевёртыш без стопов :)
До слива конечно.
:) Ну да, между этими крайними примерами ещё много вариантов, результаты которых можно попробовать прощупать в тестере. И они обычно оказываются не дееспособными... эх