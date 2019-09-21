Скальпинг. Где вы ставите Stoploss? - страница 3

trader_number_one:
Скальперы не ставят стопы, они переворачиваются лимитами.

да. на картинке видно, что переворачиваются, это где ТР, где СЛ - на картинке - там же он у Вас ставит бай или селл - стопы!???

Roman Shiredchenko:

Я же сразу сказал, что скальперы не ставят стопы. Не нужны. Нет никаких стопов. Торговля лимитками.
 
trader_number_one:
Это я понял. Я не понял это - что это за лимитки, как (когда) они ставятся? Почему не сработали (были выставлены раньше) раньше? 

Слева - направо - широкие стрелки - почему там не было лимиток? узкие стрелки - как их там выставили? когда?  Когда цена сходила ЗА ЛИМИТНЫЙ, потом как-то он был выставлен... 

напишите, плиз, подробнее, если это не секрет мадридского двора...


Когда есть открытый бай, то выставляется лимит селл вместе с TP для бай на одном уровне. Потом они синхронно подтягиваются к цене пока не сработают.
 
trader_number_one:
это понял. Посмотрите на стрелочки на картинке. Там получается, что происходит типа трала СЛ позиций на участке лоссов и при сработке трала - открывается лимитка в селл - селллимит. А какое сопровождение (мидификация ЛИМИТНОГО с закрытием предыдущего рыночного на участке лоссов) руночных ордеров ЛИМИТНЫМИ в участве лосса предыдущих рыночных?
