Как добавить вертикальную полосу прокрутки в терминал?

Новый комментарий
 
Терминал у нас может содержать много окон. Как добавить полосу прокрутки? Подойдут любые методы. Прокрутка 
 

Народ! Правда никто не пробовал? Как-то же можно сделать.

В инете нашёл как можно убрать

SetWindowLong( wnd, GWL_STYLE, GetWindowLong( wnd, GWL_STYLE ) and not (WS_VSCROLL)); 

Взато с этого сайта.

http://delphimaster.net/view/1-89921/all 

Как это адаптировать и попробовать написать код в MT?

Во всех терминалах есть полосы прокрутки, здесь нет. Полоса прокрутки нужна для индикатора.

Всем спасибо. Подскажите кто что может.

Как убрать прокрутку в MDI окне?
  • delphimaster.net
← → Кто знает каким образом можно избавиться от полос прокрутки в родительском MDI окне?
 
Мышку навести на шкалу справа, нажать и потянуть вниз или вверх.
 
Dmitry Fedoseev:
Мышку навести на шкалу справа, нажать и потянуть вниз или вверх.

или задать масштаб (например 1:1) и таскать график без полосы прокрутки

 

Друзья, полосу прокрутки удалось добавить. Но не могу перерисовать окно чтобы отразилась полоса прокрутки после запуска. Как перерисовать окно? Прокрутка 

У меня вот такой код

Код

      SetWindowLongA(hWindow, GWL_STYLE, iNewStyle);

      SetScrollRange(hWindow, SB_VERT, 0, 1000, true);

Добавляет полосу прокрутки.

      RedrawWindow(NULL, IK, IK , 1 | RDW_FRAME | RDW_UPDATENOW | RDW_ERASE);

Эта строчка почему-то не обновляет окно.

Помогите кто может.

Всё остальное работает и полоса проматывает окна.

 
Роман:

Друзья, полосу прокрутки удалось добавить. Но не могу перерисовать окно чтобы отразилась полоса прокрутки после запуска. Как перерисовать окно?  

У меня вот такой код

      SetWindowLongA(hWindow, GWL_STYLE, iNewStyle);

      SetScrollRange(hWindow, SB_VERT, 0, 1000, true);

Добавляет полосу прокрутки.

      RedrawWindow(NULL, IK, IK , 1 | RDW_FRAME | RDW_UPDATENOW | RDW_ERASE);

Эта строчка почему-то не обновляет окно.

Помогите кто может.

Всё остальное работает и полоса проматывает окна.

А что прокручивать собрались?

 
Dmitry Fedoseev:

А что прокручивать собрались?

Графики конечно. Вот пример с сайта. Это не реклама просто показать. Подписка на сайт стоит 200$. В MT котировки есть просто нужно приложить руки. Хочу написать индикатор для просмотра графиков. Автоматически открывать по 20 графиков и просто их пролистывать. Большая экономия времени.

Fin

Уже есть полоса прокрутки в МТ4. Полоса работает и прекрасно пролистывает поле просмотра. Но при запуске окно почему-то не перерисовывается. Если немного сдвинуть границы окна скролбар появляется.

Нужно доработать чтобы скрол бар появлялся автоматически. Как это сделать пока под вопросом.

Как самому создать советника или индикатор - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Как самому создать советника или индикатор - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Для разработки торговых систем в платформу встроен собственный язык программирования MetaQuotes Language 5 (MQL5), среда разработки MetaEditor и инструменты тестирования стратегий. Любую информацию о разработке торговых стратегий на языке MQL5 можно найти на официальном сайте MQL5.community. На этом же сайте в разделе Code Base могут быть...
 

Вроде подшаманил, с жутким извратом появляется при старте. Конечно, руки надо обрывать за такой код, ну ладно. Как говорят на безрыбье и сам раком станешь.  Картинка

Хотелось бы, конечно, поменять 108 и 109 строчку на что-то более адекватное.

При выходе почему-то не удаляется.

Удаление

Если кто-то сможет помочь с перерисовкой и удалением буду очень Вам благодарен. Спасибо.

Полный код в прикреплении.

Файлы:
4564654.mq4  10 kb
Новый комментарий