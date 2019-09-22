Как добавить вертикальную полосу прокрутки в терминал?
Народ! Правда никто не пробовал? Как-то же можно сделать.
В инете нашёл как можно убрать
SetWindowLong( wnd, GWL_STYLE, GetWindowLong( wnd, GWL_STYLE ) and not (WS_VSCROLL));
Как это адаптировать и попробовать написать код в MT?
Во всех терминалах есть полосы прокрутки, здесь нет. Полоса прокрутки нужна для индикатора.
Всем спасибо. Подскажите кто что может.
Мышку навести на шкалу справа, нажать и потянуть вниз или вверх.
или задать масштаб (например 1:1) и таскать график без полосы прокрутки
Друзья, полосу прокрутки удалось добавить. Но не могу перерисовать окно чтобы отразилась полоса прокрутки после запуска. Как перерисовать окно?
У меня вот такой код
SetWindowLongA(hWindow, GWL_STYLE, iNewStyle);
SetScrollRange(hWindow, SB_VERT, 0, 1000, true);
Добавляет полосу прокрутки.
RedrawWindow(NULL, IK, IK , 1 | RDW_FRAME | RDW_UPDATENOW | RDW_ERASE);
Эта строчка почему-то не обновляет окно.
Помогите кто может.
Всё остальное работает и полоса проматывает окна.
А что прокручивать собрались?
Графики конечно. Вот пример с сайта. Это не реклама просто показать. Подписка на сайт стоит 200$. В MT котировки есть просто нужно приложить руки. Хочу написать индикатор для просмотра графиков. Автоматически открывать по 20 графиков и просто их пролистывать. Большая экономия времени.
Уже есть полоса прокрутки в МТ4. Полоса работает и прекрасно пролистывает поле просмотра. Но при запуске окно почему-то не перерисовывается. Если немного сдвинуть границы окна скролбар появляется.
Нужно доработать чтобы скрол бар появлялся автоматически. Как это сделать пока под вопросом.
Вроде подшаманил, с жутким извратом появляется при старте. Конечно, руки надо обрывать за такой код, ну ладно. Как говорят на безрыбье и сам раком станешь.
Хотелось бы, конечно, поменять 108 и 109 строчку на что-то более адекватное.
При выходе почему-то не удаляется.
Если кто-то сможет помочь с перерисовкой и удалением буду очень Вам благодарен. Спасибо.
Полный код в прикреплении.
