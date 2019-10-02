Проблема с сайтом - страница 3
У меня такое на старом компьютере с Windows XP (на всех браузерах, кроме K-Meleon).
И еще такое бывает, если на компьютере стоит неправильное время или неправильная дата (например, 2 октября 2 часа ночи).
На Windows 8.1 и на Windows 10 никаких таких глюков не замечал.
Нет ну тормозит сайт иногда. Мне кажется это связано с обновлением сайта.
У меня тоже самое и я тоже так думаю.
Да, проблема снова есть. Она была замечена впервые несколько месяцев назад (можно по форумам поискать), я списывался с сервис-деском, и уж не знаю что там подкрутили на серверах, но она пропала. Но, вот через некоторое время - снова рецидив.
Проблема только с сайтом mql5. Похоже на проблемы отдачи стилей с CDN-серверов.
Это адблокер блокирует часть скриптов сайта.
Попробуйте поставить сайт в белый список адблокера или запретить адблокер для сайта.
да, так и было - не обратил внимания, что в Хроме у меня был включен Ads killer
у меня, вроде, все ОК теперь
От всех пользователей благодарю волшебника, который подкрутил нужный винтик.
Также благодарю всех, кто принял участие в этой дискуссии, и тем самым способствовал решению проблемы.