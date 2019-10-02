Проблема с сайтом - страница 3

У меня drweb но сайт в исключениях. 
 
Я использую "360 Total Security". Я отключал его совсем когда пытался вчера увидеть сайт с 21:30.
 

У меня такое на старом компьютере с Windows XP (на всех браузерах, кроме K-Meleon).
И еще такое бывает, если на компьютере стоит неправильное время или неправильная дата (например, 2 октября 2 часа ночи).

На Windows 8.1 и на Windows 10 никаких таких глюков не замечал.

 
Vladislav Andruschenko:
Нет ну тормозит сайт иногда. Мне кажется это связано с обновлением сайта.

У меня тоже самое и я тоже так думаю.

 
У меня на ноуте Вин 8, на компе вин 7, на ноуте жены вин 10. Везде антивирусы NOD. Все нормально везде 
 

Да, проблема снова есть. Она была замечена впервые несколько месяцев назад (можно по форумам поискать), я списывался с сервис-деском, и уж не знаю что там подкрутили на серверах, но она пропала. Но, вот через некоторое время - снова рецидив.

Проблема только с сайтом mql5. Похоже на проблемы отдачи стилей с CDN-серверов.

mql5.com SPDY protocol error

 
MetaQuotes Software Corp.:

Это адблокер блокирует часть скриптов сайта.

Попробуйте поставить сайт в белый список адблокера или запретить адблокер для сайта.

да, так и было - не обратил внимания, что в Хроме у меня был включен Ads killer

у меня, вроде, все ОК теперь

 
Подошло время, в которое обычно возникала описанная выше проблема. Но проблема волшебным образом исчезла. Сайт отображается нормально, и даже не тормозит. Будем надеяться, что так и будет в дальнейшем.

От всех пользователей благодарю волшебника, который подкрутил нужный винтик.
Также благодарю всех, кто принял участие в этой дискуссии, и тем самым способствовал решению проблемы
