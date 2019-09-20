Куда делся PayPal? Где Mastercard? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С этих выходных переключим на новое юридическое лицо и снова откроем PayPal.
Извините за задержки, они связаны с переоформлением.
Только WebMoney не закрывайте, ПОЖАЛУЙСТА!!!
в следующий раз перед тем как переходить на личности, уточни про них информацию, не будешь выглядеть клоуном.
так мне не нужно уточнять я вижу свои продажи и вижу сообщения от других.
не голословные, как от некоторых клоунов переходящих на личности)
Скрилл нормальная система. Карты у них огонь, вывод на банковские карты без проблем.
Карты россиянам не выдавали. Что-то изменилось?
Комиссия при выводе на карты 7.5% - нормально?
epayments я загрузил все документы, которые они попросили, чтобы они отклонили его и попросили сфотографировать их, которые я сделал и загрузил. Они отказались от всего этого и попросили меня загрузить новые. Это продолжалось в течение последних 2 недель, если эпейменты не адские, что это? никогда не буду рекомендовать это никому в этой жизни. Пожалуйста, верните мне PayPal!
PayPal будет доступен после выходных, сказали, ждем..
PayPal будет доступен после выходных, сказали, ждем..
Карты россиянам не выдавали. Что-то изменилось?
Комиссия при выводе на карты 7.5% - нормально?
Выдача карт прекратилась в этом году. До этого высылали. То же самое с E-payments и Neteller.
Можно получить карту, выехав на территорию Европейской Экономической Зоны, предварительно подтвердив адрес своего проживания там. Гражданство значения не имеет.
Комиссия высокая, да. Но тут надо решить для чего вам эта карта. Лично мне она нужна, потому что она не российская. Использую её как запасную на случай, если в России будет происходить то, что уже много раз в ней происходило.
Если нужно именно выводить на российские банковские карты, то есть способы дешевле, хотя, как по мне - всё равно все они грабительские.
С этих выходных переключим на новое юридическое лицо и снова откроем PayPal.
Извините за задержки, они связаны с переоформлением.
Хоть бы какое-то сообщение оставили на страницах пополнения/вывода. Это же деньги!
Только WebMoney не закрывайте, ПОЖАЛУЙСТА!!!
Присоединяюсь! только не это