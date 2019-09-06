не копируется канал - страница 3
У Вас в терминале (в котором Вы подписались на СИГНАЛ) и на https://www.mql5.com логин и пароль один и тот же?
Чтобы видеть все сделки у провайдера сигнала (сигнала на который Вы подписаны) Вы должны заходить под тем же логином, что и в терминале.
Да я покупала сигнал и подписывалась на сигнал из САМОГО терминала, конечно у меня там все авторизовано верно на MQL5. Прилагаю скриншет. я не первый раз копирую сделки у меня все корректно настроено. Видно кнопка ОТПИСАТЬСЯ - она есть только у тех кто подписался. Я подписалась - но сделок на MQL5 не вижу. :( кто мне поможет решить проблему? почему тех поддержка молчит??
Проверьте, заполнена в терминале вкладка Сообщество (вашим логином и паролем) -
и потом проверьте подписку в терминале - на этой вкладке -