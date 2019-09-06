не копируется канал - страница 2

Новый комментарий
 
Risha989:
это не реклама! это тогда уже антиреклама. и писать на форум меня отправила тех поддержка! потому что сами мне не отвечают уже 2 неделю и на новые заявки тоже, могу тоже скриншет приложить.

Укажите дату начала подписки и предоставьте лог-файлы из вкладки "Журнал" терминала начиная от даты подписки по сегодня. Это необходимый минимум.

 
Risha989:
Спасибо всем кто ответил, но я уже торгу и у меня есть счет и тд. я уже подписывалась ранее на другие каналы и проблем не было. А сейчас не вижу сделки , можно сказать выбросила денег в ведро. аж целых 30 дол+ потратила время , мелочь а не приятно.

обычно все "клиенты" пишут тому, у кого купили. 

Пишите автору сигнала. Пусть решает проблемы, консультирует. 

Это же его тех поддержка. 

 

Дак я может хочу видеть просто на сайте MQL5 в профиле канала на который я подписалась, хочу видеть сделки канала в режиме онлайн и использывать их. Я НЕ ВИЖУ этих сделок. Хотя канал оплатила, какая вообще разница есть деньги или нет . сделки могут не копироваться но показываться то они должны, какие торговые опреции совершает канал, если я за него заплатила то я могу смотреть информацию по сделкам? . или разве НЕТ?



а прошлом месяце я подключалась на другой канал :) и там вообще не клала денег на счет просто использовала этот канал как инфорационный брала информацию по сделкам и принимала сама решение стоит мне их копировать или нет.

 
Risha989:

Дак я может хочу видеть просто на сайте MQL5 в профиле канала на который я подписалась, хочу видеть сделки канала в режиме онлайн и использывать их. Я НЕ ВИЖУ этих сделок. Хотя канал оплатила, какая вообще разница есть деньги или нет . сделки могут не копироваться но показываться то они должны, какие торговые опреции совершает канал, если я за него заплатила то я могу смотреть информацию по сделкам? . или разве НЕТ?



а прошлом месяце я подключалась на другой канал :) и там вообще не клала денег на счет просто использовала этот канал как инфорационный брала информацию по сделкам и принимала сама решение стоит мне их копировать или нет.

Про какой КАНАЛ вообще речь? На сайте нет платных КАНАЛОВ. Если вопрос по подписке на сервис Сигналы, то пожалуйста выполните:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

не копируется канал

Vladimir Karputov, 2019.09.06 10:18

Укажите дату начала подписки и предоставьте лог-файлы из вкладки "Журнал" терминала начиная от даты подписки по сегодня. Это необходимый минимум.


 
Risha989:

Дак я может хочу видеть просто на сайте MQL5 в профиле канала на который я подписалась, хочу видеть сделки канала в режиме онлайн и использывать их. Я НЕ ВИЖУ этих сделок. Хотя канал оплатила, какая вообще разница есть деньги или нет . сделки могут не копироваться но показываться то они должны, какие торговые опреции совершает канал, если я за него заплатила то я могу смотреть информацию по сделкам? . или разве НЕТ?



а прошлом месяце я подключалась на другой канал :) и там вообще не клала денег на счет просто использовала этот канал как инфорационный брала информацию по сделкам и принимала сама решение стоит мне их копировать или нет.

Вот теперь стало понятно.  Всё таки рекомендую писать не "канал" а "сигнал" . И да,  если вы оплатили то должны видеть сделки которые происходят на странице у провайдера.  Вы ведь не объяснили что именно происходит потому столько ответов не втему получили.  
 В вашем случае да,  нужно руководство сайта ворошить,  непорядок. 
 
Vladimir Karputov:

Про какой КАНАЛ вообще речь? На сайте нет платных КАНАЛОВ. Если вопрос по подписке на сервис Сигналы, то пожалуйста выполните:


Логи не нужны,  она наблюдает сделки со страницы на мкуле,  и сама принимает решение копировать или нет.  А теперь получилось что она оплатила подписку,  а сделок ей открытых не покахывает сайт.  Возможно стоит кэш браузера почистить. 
 
Risha989:

Дак я может хочу видеть просто на сайте MQL5 в профиле канала на который я подписалась, хочу видеть сделки канала в режиме онлайн и использывать их. Я НЕ ВИЖУ этих сделок. Хотя канал оплатила, какая вообще разница есть деньги или нет . сделки могут не копироваться но показываться то они должны, какие торговые опреции совершает канал, если я за него заплатила то я могу смотреть информацию по сделкам? . или разве НЕТ?



а прошлом месяце я подключалась на другой канал :) и там вообще не клала денег на счет просто использовала этот канал как инфорационный брала информацию по сделкам и принимала сама решение стоит мне их копировать или нет.

Вы не актвировали подписку в терминале. Поэтому и не видите сделки Провайдера на сайте.

Зайдите в терминал, авторизуйтесь и разрешите копирование сигнала, на который подписались. Без активации подписки мониторить сделки провайдера на сайте не получится

 

У меня в терминале все ативированно. Что именно вы имеете ввиду? 

Rashid Umarov:

Вы не актвировали подписку в терминале. Поэтому и не видите сделки Провайдера на сайте.

Зайдите в терминал, авторизуйтесь и разрешите копирование сигнала, на который подписались. Без активации подписки мониторить сделки провайдера на сайте не получится

 
Anatolii Zainchkovskii:
Логи не нужны,  она наблюдает сделки со страницы на мкуле,  и сама принимает решение копировать или нет.  А теперь получилось что она оплатила подписку,  а сделок ей открытых не покахывает сайт.  Возможно стоит кэш браузера почистить. 

не помогло :( почистила кеш и с разных компов заходила и с телефона. Итог один - не вижу сделки сигнала.

 
Risha989:

У меня в терминале все ативированно. Что именно вы имеете ввиду? 

У Вас в терминале (в котором Вы подписались на СИГНАЛ) и на https://www.mql5.com логин и пароль один и тот же? 

Чтобы видеть все сделки у провайдера сигнала (сигнала на который Вы подписаны) Вы должны заходить под тем же логином, что и в терминале.

Открой новые возможности в MetaTrader 5 с сообществом и сервисами MQL5
Открой новые возможности в MetaTrader 5 с сообществом и сервисами MQL5
  • www.mql5.com
Задавайте вопросы по техническому анализу, обсуждайте торговые системы и улучшайте свои навыки программирования торговых стратегий на языке MQL5. Общайтесь и обменивайтесь опытом на форуме с трейдерами всего мира и помогайте ответами новичкам — наше сообщество развивается вместе с вами. Вопросы по ООП в MQL5 Вчера возник вопрос, решил с...
123
Новый комментарий