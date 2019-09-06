не копируется канал - страница 2
это не реклама! это тогда уже антиреклама. и писать на форум меня отправила тех поддержка! потому что сами мне не отвечают уже 2 неделю и на новые заявки тоже, могу тоже скриншет приложить.
Укажите дату начала подписки и предоставьте лог-файлы из вкладки "Журнал" терминала начиная от даты подписки по сегодня. Это необходимый минимум.
Спасибо всем кто ответил, но я уже торгу и у меня есть счет и тд. я уже подписывалась ранее на другие каналы и проблем не было. А сейчас не вижу сделки , можно сказать выбросила денег в ведро. аж целых 30 дол+ потратила время , мелочь а не приятно.
обычно все "клиенты" пишут тому, у кого купили.
Пишите автору сигнала. Пусть решает проблемы, консультирует.
Это же его тех поддержка.
Дак я может хочу видеть просто на сайте MQL5 в профиле канала на который я подписалась, хочу видеть сделки канала в режиме онлайн и использывать их. Я НЕ ВИЖУ этих сделок. Хотя канал оплатила, какая вообще разница есть деньги или нет . сделки могут не копироваться но показываться то они должны, какие торговые опреции совершает канал, если я за него заплатила то я могу смотреть информацию по сделкам? . или разве НЕТ?
а прошлом месяце я подключалась на другой канал :) и там вообще не клала денег на счет просто использовала этот канал как инфорационный брала информацию по сделкам и принимала сама решение стоит мне их копировать или нет.
Про какой КАНАЛ вообще речь? На сайте нет платных КАНАЛОВ. Если вопрос по подписке на сервис Сигналы, то пожалуйста выполните:
Про какой КАНАЛ вообще речь? На сайте нет платных КАНАЛОВ. Если вопрос по подписке на сервис Сигналы, то пожалуйста выполните:
Вы не актвировали подписку в терминале. Поэтому и не видите сделки Провайдера на сайте.
Зайдите в терминал, авторизуйтесь и разрешите копирование сигнала, на который подписались. Без активации подписки мониторить сделки провайдера на сайте не получится
У меня в терминале все ативированно. Что именно вы имеете ввиду?
Логи не нужны, она наблюдает сделки со страницы на мкуле, и сама принимает решение копировать или нет. А теперь получилось что она оплатила подписку, а сделок ей открытых не покахывает сайт. Возможно стоит кэш браузера почистить.
не помогло :( почистила кеш и с разных компов заходила и с телефона. Итог один - не вижу сделки сигнала.
У меня в терминале все ативированно. Что именно вы имеете ввиду?
У Вас в терминале (в котором Вы подписались на СИГНАЛ) и на https://www.mql5.com логин и пароль один и тот же?
Чтобы видеть все сделки у провайдера сигнала (сигнала на который Вы подписаны) Вы должны заходить под тем же логином, что и в терминале.