Код не работает, как ожидалось.
Это русский форум. Вас могут забанить за то, что вы пишете на английском.
Я объясню.
Я пытаюсь создать новый пользовательский символ с EURUSD.
Только я пытаюсь получить записи день назад.
Но MT5 не обновляет и не добавляет галочки, как вы видите на картинке.
Я хочу знать, что не так с кодом.
Вас могут забанить за то, что вы пишете на английском.
Ходите по лезвию бритвы
Secondly, are you sure with those parameters?
int Ticks_total=CopyTicksRange(_Symbol,Ticks,COPY_TICKS_ALL,ulong(Rates[0].time)*1000,ulong(Rates[rate_total-1].time+60)*1000);
Is their order proper?
Ходите по лезвию бритвы
И лично мне очень стыдно, но это правда.......Tro alta memestimo kondukas al la paranoia ...
Firstly , style your code please, now it is impossible to read such spaghetti
It is bad practice when if and for statement is written in one line
Большое спасибо за ваши добрые советы. Я попробовал встроенный стайлер, но он не работал в моем окне редактора. Тем не менее я буду помнить это.
Secondly, are you sure with those parameters?
Is their order proper?
Это должно быть в правильном порядке. Я имею в виду, я собираю ставки из функции CopyRates () MQL5. Я распечатал это, чтобы проверить последовательность. Это от более низкого datetime к более высокому datetime
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Я не понимаю, что не так с моим кодом. Посмотрите и дайте мне знать.
Клещи не меняются.